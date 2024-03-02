الفلاحين هيكسبوا كويس اوي..سعر أردب القمح 2024 الرسمي من وزارة الزراعة

سعر أردب القمح 2024 من أكثر المواضيع التي تم تداولها في الأيام الراهنة على مواقع الإنترنت ومحركات البحث وفي الأحاديث الجانبية بين الناس، حيث يعد القمح من أهم المحاصيل الزراعية في مصر والذي يستخدم مباشرة في إنتاج الدقيق بكافة أنواعه، وله تأثير على أسعار المخبوزات وكثير من السلع الأخرى، ونتناول معا الآن سعر أردب القمح الجديد كما هو معروض في الأسواق.

سعر أردب القمح 2024

يقدر وزن اردب القمح بحوالي 150 كيلو جرام وقد قام مجلس الوزراء المصري بتحديد سعر مناسب لأردب القمح 2024، وقد وضع سعر 1600 للأردب لكي يكون سعر عادل لجميع المزارعين، حيث يرغب المجلس في تشجيع الفلاح على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، من خلال توفير جميع مستلزمات الزراعة من تقاوي وسماد تقوم وزارة الزراعة بتوفيرها كاملة للمزارع، كما توفر الدولة الأجهزة الحديثة التي ترفع من نسب الإنتاج وتقلل المهدور وتزيد من كفاءة عملية الزراعة والحصاد، وتقوم الحكومة المصرية باستلام القمح من المزارعين مقابل السعر المعروض فورا وتحاول تجميع 50% من الاستهلاك السنوي للدولة.

مساحة الأراضي المزروعة قمح في مصر

تعمل الدولة المصرية بإشراف من وزارة الزراعة على توسيع رقعة المساحة الزراعية من محصول القمح، لأنه من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي وضعت لها الحكومة اهتمام كبير في الآونة الاخيرة، حيث تستهدف الدولة زراعة ما يقرب من 4 مليون فدان خلال الموسم الحالي، وقد تم زراعة 3.8 مليون فدان في موسم 2022- 2023، أما عن الموسم السابق لذلك كانت مساحة الأراضي المزروعة قمح 3.4 مليون فدان، وتقوم وزارة الزراعة بالتنسيق نع وزارة الري بتحديد الأراضي المناسبة لزراعة القمح ووضع خطة محكمة، للتوسع في ” الزراعة التعاقدية” من المحاصيل بما يناسب احتياجات الدولة.