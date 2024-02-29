“هتملي مطبخك طوال رمضان” اسعار السلع بمعارض اهلا رمضان 2024 بتخفيضات كبيرة جداً على جميع المنتجات
اسعار السلع بمعارض اهلا رمضان 2024، بحلول شهر رمضان المبارك يأتي على هذا المنوال تساؤلات حول اسعار السلع بمعارض اهلا رمضان، لأنها تُعد من أحد المبادرات المساهمة لدعم المواطنين جراء ما شهدته البلاد الفترة الماضية من غلاء الأسعار في المنتجات المحلية والمستوردة مما تسبب في مواجهة المواطنين لمأزق تدهور أوضاع المعيشية، وفي إطار قرب شهر رمضان تبدأ انطلاق أحد أهم مبادرات حياة كريمة لمعارض أهلاً رمضان الذي ينتظره المواطنين بفارغ الصبر، وإليكم كافة التفاصيل المتعلقة بتلك المبادرة تابعونا.
اسعار السلع بمعارض اهلا رمضان 2024
تزداد محركات البحث حول الاستعلام عن اسعار السلع بمعارض اهلا رمضان بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم لعام 2024، لمعرفة ما تتضمنه تلك المعارض من منتجات أو سلع غذائية بالإضافة إلى العروض والخصومات الموجودة بهذه المعارض، حيث من أهداف تلك المبادرة عرض السلع الغذائية والمنتجات المحلية بأقل تكلفة لتتماشى مع الأوضاع التي يمر بها البلاد، حيث من المقرر موعد بدء انطلاق مبادرة معارض اهلا رمضان خلال الأيام القليلة القادمة وقبل بداية الشهر المبارك.
قائمة أسعار السلع بمعارض اهلا رمضان 2024
تتميز معارض أهلاً رمضان والتي تنتشر في كافة المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية بعمل تخفيضات كبيرة للمواطنين على السلع والمنتجات الغذائية الأساسية طوال أيام شهر رمضان المبارك، ذلك الأمر الذي يدفع الكثير من المواطنين إلى البحث حول قائمة أسعار السلع معارض اهلا رمضان 2024 والتساؤل حول العروض والخصومات التي من المقرر أن تتضمن تلك المبادرة، والجدير بالذكر أن هذه المبادرة تساهم في تخفيف أعباء المواطنين من توافر ما يلزم من احتياجات وسلع غذائية مراعاةً لكل فئات المجتمع، وإليكم لائحة تتضمن أسعار المنتجات الغذائية
- يبلغ سعر زجاجة 750 مللي زيت عباد 90 جنيه.
- سعر زجاجة زيت 68 ملي بقيمة 65 جنيه.
- يتراوح سعر كيلو الارز من 27 حتى 35 جنيه.
- يبلغ سعر كيلو اللحمة السوداني بقيمة 250 جنيه.
- سعر كيلو السكر بلغ 27 جنية فقط.
- تقدر سعر الفراخ البيضاء المجمدة بقيمة 100 جنية للكيلو.
- سعر كيلو اللحمة الطازجة 320 جنية.
- 400 جرام مكرونة بلغت 13 جنية.
- 500 جرام من الفول المعبأ 25 جنية.
- كيلو الكبدة البلدي 300 بمبلغ 300 جنية.