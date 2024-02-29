بسرعة الحق دور على اسمك.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي 2024 جميع المحافظات

وضعت وزارة العمل العراقية رابط يتم عن طريقه الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، فمن المعروف أنه تقوم الحكومة في دولة العراق بالسعي لإتاحة الدعم لجميع المواطنين العراقيين الذين يكون دخلهم الشهري محدود، وهي تعطيه لمن يستحقونه من الأشخاص الذين يكونوا مستوفون للشروط اللازمة المحددة من جانبها، وتجدر الإشارة بأن الكثير من المواطنين يواجهون ظروف عسيرة ويريدون تلقي هذا الدعم من الرعاية الاجتماعية الذي يقوم بالمساهمة في تلبية المتطلبات الأساسية لهم، كذلك أن رئيس الخاص بالحماية الاجتماعية قام بالتأكيد على أن الأعداد التي تتعلق بالمستفيدين يزداد سنويًا، وفيما يلي سوف نرفق لكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن تلك الأسماء المشمولة في البرنامج.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن أن تستعلم عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة باتباع الآتي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي من هنا.

الضغط على زر الرعاية الاجتماعية.

الضغط على أيقونة أسماء الرعاية الاجتماعية.

انتقاء الوجبة الأخيرة.

كتابة المعلومات اللازمة.

النقر على زر استعلام الرعاية الاجتماعية العراقية.

كتابة الاسم المتعلق بك في خانة البحث في الكشوفات، ومن ثم النقر على زر بحث.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

هناك شروط ضرورية قد وضعتها وزارة العلم والشؤون العراقية لكي يتم الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية العراقية، فمن ضمن تلك الشروط جميع ما يلي: