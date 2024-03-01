عائد شهادات البنك الأهلي الجديدة كام؟ وطري ة شراء شهادة إدخار أو استثمار من NBE

عائد شهادات البنك الأهلي الجديدة، يبحث عدد كبير من المواطنين عن عائد شهادات البنك الأهلي الجديدة، حيث ارتفعت معدلات البحث خلال الآونة الأخيرة فيما يخص هذا الموضوع على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعد الأخبار المتداولة حول ارتفاع سعر الفائدة في البنك، وتعتبر شهادات البنك من الطرق التي يستفيد من خلالها المواطنين في استثمار أموالهم والحفاظ عليها.

عائد شهادات البنك الأهلي الجديدة

يعتبر عائد شهادات البنك الأهلي الجديدة من أكثر المواضيع التي يتداولها المواطنين فيما بينهم خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلن البنك المركزي في وقت سابق عن ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 2%، مما يؤثر ذلك على ارتفاع سعر الفائدة في شهادات البنك الأهلي مباشرة، وسيتم رفع الفائدة على الشهادات المتغيرة بعائد 21.5% والتي تستمر مدتها إلى ثلاث سنوات ويتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر، ولذلك من المتوقع أن ترتفع قيمة الفائدة خلال الفترة المقبلة في شهادات البنك الأهلي ويصل العائد السنوي إلى 25% وتستمر مدة الشهادة ثلاثة سنوات.

مميزات شهادات البنك الأهلي

تعتبر شهادات البنك الأهلي من أكثر الطرق التي يلجأ إليها عدد كبير من المواطنين لمساعدتهم على الادخار بطريقة آمنة والحفاظ على الأموال واستثمارها أيضا، كما أنها تمتلك الكثير من المميزات عند شرائها، وهذه المزايا كالتالي: