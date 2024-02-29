استقبلها الآن .. تردد قناة الجزيرة 2024 لمتابعة كافة الأخبار العالمية والمحلية وطريقة تنزيلها

تردد قناة الجزيرة 2024 يتم البحث عنه بشكل مكثف من قبل المتابعين في الوطن العربي، حيث تقوم القناة بنشر كافة الأخبار العالمية والمحلية لحظة بلحظة دون توقف، كما أنها تقوم ببث عدد من البرامج الإخبارية المتنوعة، ومن خلال موقعنا الالكتروني البديل سنوضح لكم ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعرب سات وكذلك طريقة تحميلها على جهاز الريسيفر، فضلاً تابعونا.

تردد قناة الجزيرة 2024

تتميز قناة الجزيرة بعرضها لكافة الأخبار الحصرية لحظة وقوعها، كما أنها تهتم بنقل الصورة دون زيف حيث تعمل للقناة على بق محتواها بشيء من الشفافية والمصداقية، كما أنها تضم طاقم عمل مميز من المذيعين والمحللين والمراسلين، بحيث يمكن للمواطنين الحصول عليها من خلال القمر الصناعي نايل سات، وذلك من خلال إدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

أولًا تردد القناة: 10971.

ثانيًا معامل الاستقطاب: عمودي.

ثالثًا الترميز: 27500.

رابعًا معامل التصحيح: ¾.

تردد قناة الجزيرة على العرب سات

وتسهيلا لحصول المتابعين على القناة فقد أتاحت ترددها على القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال التردد والبيانات التالية:

القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 12520.

وأيضًا الترميز: 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ: ¾.

في حين الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة الجزيرة على الهوت بيرد

تردد القناة: 12520.

كما أن معدل تصحيح الخطأ: ¾.

في حين معدل الاستقطاب: رأسي.

الترميز: 27500.

تثبيت تردد القناة على الريسيفر