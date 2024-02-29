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من هو حسين الجاسر ويكيبيديا “لاعب المنتخب الكويتي السابق” وأبرز المعلومات عنه وسبب وفاته

نبذة عن حياة حسين الجاسر ويكيبيديا لاعب المنتخب الكويتي السابق

rabab ahmedمنذ 22 ساعة
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حسين الجاسر ويكيبيديا
حسين الجاسر ويكيبيديا

رحل عن عالمنا “حسين الجاسر”، اللاعب السابق للمنتخب الكويتي ونجم نادي السالمية، الذي يعد واحدًا من أيقونات كرة القدم في الكويت، أعرب نادي السالمية عن بالغ حزنه وأسفه لفقدان أحد ألمع نجومه وركائز المنتخب الوطني، سنقدم لكم لمحة عن من هو حسين الجاسر ويكيبيديا، مسيرته الكروية، المراكز التي شغلها، وسبب وفاة لاعب المنتخب الكويتي السابق.

من هو حسين الجاسر ويكيبيديا؟

يُعرف حسين الجاسر ويكيبيديا بأنه رياضي كويتي برع في لعبة كرة القدم، حيث تألق ضمن صفوف “نادي السالمية والمنتخب الكويتي” خلال مسيرته الرياضية، استطاع الجاسر أن يحرز مع فريقه ومنتخب بلاده العديد من الألقاب، مما جعل اسمه يتألق في عالم كرة القدم، بالإضافة إلى ذلك، تولى مسؤولية مدير الجودو في نادي السالمية، مؤكدًا بذلك مكانته الرياضية المتميزة.

حسين الجاسر السيرة الذاتية

يبحث الكثير حول تفاصيل عن حياة حسين الجاسر ويكيبيديا، سنوضح من خلال الجدول التالي معلومات حول حسين الجاسر السيرة الذاتية:

السيرة الشخصيةالتفاصيل
الاسم كاملاًحسين جاسر ناصر العياف
الجنسيةكويتي
تاريخ الولادةغير محدد
محل الميلاددولة الكويت
موقعه في الملعبمدافع
النادي الذي لعب لهنادي السالمية
الوضع العائليمتزوج
الديانةالإسلام
حسين الجاسر السيرة الذاتية
حسين الجاسر السيرة الذاتية

سبب وفاة حسين الجاسر وموعد الجنازة

غيب الموت يوم الخميس، الموافق 29 فبراير 2024، “حسين الجاسر”، اللاعب السابق في صفوف منتخب الكويت ونادي السالمية، تاركًا إرثًا طويلًا من الإسهامات والإنجازات في عالم كرة القدم، لم يتم الكشف عن أسباب “وفاة حسين الجاسر” حتى اللحظة، ولكن يُعتقد أن الوفاة كانت نتيجة للتقدم في السن.

تم تحديد موعد تشييع جثمان الفقيد حسين الجاسر ليكون “يوم الجمعة”، 1 مارس 2024، بعد صلاة “العصر”، في مقبرة الصليبخات بالكويت، كما أعلن نادي السالمية ذلك عبر منصة إكس عقب الإعلان عن خبر وفاته.

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rabab ahmedمنذ 22 ساعة
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