هتقبض 7475 جنيه أعرف قبضك بالزيادة الجديدة نزل ولا لا .. طريقة الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم بخطوات بسيطة .. ياتري أنت منهم ولا لا

يمكنك معرفة طريقة الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، ستقوم الجهة الوطنية للضمان الاجتماعي قريباً بصرف معاشات شهر مارس المقبل لحوالي 11 مليون مواطن مستحق، سواء كانوا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك بناءً على الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

لقد فتحت الهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية باب الاستعلام للمواطنين عن قيمة معاشهم بالاسم عبر موقعها الرسمي

يقوم المواطن بزيارة الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية .

. يختار القسم المخصص للاستعلام عن البيانات الأساسية للمعاش

يدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا وكلمة المرور المرتبطة

سيتم عرض نتيجة الاستعلام عن قيمة المعاش مباشرةً

جدول قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة

بعد تعديل معاشات أبريل 2023،سترتفع المعاشات المقدرة بـ 1300 جنيه إلى 1495 جنيها والتي كانت بـ 2300 جنيه ستصبح 2645 جنيها وبعد التعديل ستزيد المعاشات المقدرة بـ 3500 جنيه إلى 4025 جنيها وسيصل المعاش الذي كان 4300 جنيه إلى 4945 جنيها بعد التعديل، أما المعاشات التي كانت 5300 جنيه فسيصبح قيمتها بعد التعديل 6095 جنيهًا وسيتم رفع قيمة المعاش الذي كان 6500 جنيه إلى 7475 جنيهًا بعد التعديل

اخر اخبار المعاشات

تم اعتماد قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتقديم زيادة العلاوة لأصحاب المعاشات في شهر مارس المقبل بنسبة تصل إلى 15% كحد أقصى، وفقًا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية في الأصل، كان من المقرر صرف الزيادة في شهر يوليو من كل عام، ولكن تم تقديم الموعد نظرًا للظروف الراهنة، حيث سيتم صرف العلاوة خلال شهر مارس بدلاً من يوليو.