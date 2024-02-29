“خصومات ضرب نار”عروض اولاد رجب رمضان 2024 على منتجات الألبان واللحوم

عروض اولاد رجب رمضان 2024 ،مع اقتراب شهر رمضان الكريم تبدأ الكثير من المتاجر في تقديم عدد من العروض والتخفيضات في عدد كبير من السلع والمواد الغذائية التي يحتاج إليها المنزل في هذا الشهر الكريم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على العروض التي يقدمها اولاد رجب بمناسية شهر رمضان الكريم.

عروض اولاد رجب رمضان 2024

حيث يقدم اولاد رجب الكثير من العروض والخصومات على عدد كبير من المنتجات والسلع الغذائية وهي:

عرض كيلو سمك بلطي كبير بـ 87.95 جنيه.

عرض كيلو سمك ماكري ياباني بـ 92.95 جنيه.

عرض كيلو جمبري بـ 349.95 جنيه.

عرض كيلو بط فريش العابد بـ 119.95 جنيه.

عرض كيلو كبدة بقري مستوردة بـ 149.95 جنيه.

كيلو مفروم مستورد بـ 289.95 جنيه.

عرض كيلو لحم خضار بالدسم بمبلغ 399.95 جنيه.

عرض شيكيتيتا بانيه علب حار أو عادي 1 كيلو جرام بـ 119.95 جنيه.

عرض فرات بانيه دجاج حار أو بارد 1 كيلو جرام بـ 74.95 جنيه.

عرض على شهرزاد ملوخية 400 جرام بـ 11.95 جنيه.

عرض على كيلو بط العابد مجمد بـ 114.95 جنيه.

عروض اولاد رجب على فوانيس رمضان

عرض على حبل ليد شكل فانوس مشبك شفاف بـ 89.95 جنيه بدلاً من 95 جنيه.

عرض على فرع ذهبي فوانيس بـ 89.95 جنيه بدلاً من 99 جنيه.

حبل ألوان لمبات ليد بـ 69.95 جنيه بدلاً من 75 جنيه.

عرض على فانوس فنانيس بـ 224.95 جنيه بدلاً من 250 جنيه.

عرض على فانوس ماشا كورة بـ 259.95 جنيه بدلاً من 270 جنيه.

عرض على فانوس ايرون مان بـ 219.95 جنيه بدلاً من 230 جنيه.

عرض على فانوس طمطم بـ 299.95 جنيه بدلاً من 330 جنيه.

عروض أولاد رجب على المنظفات