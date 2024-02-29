عاجل نقل النفوس الوجبة الجديدة 132 استعلم الآن عبر موقع وزارة الداخلية

أعلنت منذ ساعات قليلة وجبة نقل النفوس الجديدة، ويمكن لجميع المقدمون على الوجبة الاستعلام عن اسمائهم ضمن كشوفات الوجبة الجديدة، فتعد وجبة نقل النفوس من الخِدْمَات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، والتي يمكن الحصول عليها والاستفادة منها بنقل النفس من محافظة لاخرى أو تغر اللقب بالدخول على موقع حكومة المواطن وملء الاستمارة واستكمال الاجراءات التي يعقبها الحصول على الخدمة وإعلان اسمك ضمن المقبولين.

من خلال موقع البديل الإخباري نبين طريقة الاستعلام عن وجبة نقل النفوس وتقديم الشكاوى عبر موقع حكومة المواطن في حالة وجود أي شكوة، وكيف تستفيد من الخدمة.

نقل النفوس الوجبة الجديدة 132

ظهرت منذ وقت قليل وجبة نقل النفوس 132 والتي تقدم من وزارة الداخلية كخدمة إلكترونية تسهل على المواطنين في العراق الانتقال ين المحافظات وتغيير اللقب وغي ذلك، كل ما عليك فعله هو الدخول على موقع حكومة المواطن عبر الرابط التالي: www.ca.iq وملء استمارة نقل النفوس على الموقع ببيناتك الشخصية ومن ثم تقديم الطلب للحصول على الخدمة.

خدمات المواطن الالكترونية

استعلم الآن على الطلب المقدم عبر حكومة المواطن الإلكترونية بعد تقديمه للتطلع على حالة طلبك، فيوفر موقع حكومة المواطن الذي خصصته وزارة الداخلية للتسهيل على المواطنين الخِدْمَات، وذلك بان يحصلوا عليها بشكل إلكتروني، فإن كنت من المشمولين بالوجبة 132 من نقل النفوس فقم بالدخول على الرابط التالي: هنــا للإطلاع على اسمك.

شكاوى المواطنين

في حالة وجود أي شكاوى خاصة بوجود خطأ أو نحوه عند التعامل مع الجهات الحكومية والخاصة بالحصول على الخِدْمَات من وزارة الداخلية تواصل مع الوزارة عبر أي من الوسائل التالية لتقديم شكواك:

البريد الإلكتروني: ( [email protected] ).

). حكومة المواطن الإلكتروني (www.ca.iq).

الخط الساخن(5604).

لا شك أن وجبة نقل النفوس قد وفرت الكثير على المواطنين الجهد والعناء، يمكنك الآن الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة من خلال الرابط الذي ذكرناه اعلاه.