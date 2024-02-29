تكنولوجيا

“ايفون الغلابة بسعر مفاجاة”…سعر و مواصفات Tecno Spark 30 عيوب و مميزات تكنو سبارك 30

Hanin Mikyمنذ 6 ساعات
0
"ايفون الغلابة بسعر مفاجاة"…سعر و مواصفات Tecno Spark 30 عيوب و مميزات تكنو سبارك 30

في الأيام الأخيرة تم إصدار هاتف تكنو سمارت 30 Tecno Spark 30 من شركة تكنو أصدرت هاتف من سلسلة الخاصة بها يأتي هاتف Tecno Spark 30 بمواصفات عديدة فردية من نوعها ومتميزة ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بهاتف تكنو سمارت 30 Tecno Spark 30 من خلال السطور القادمة.

مواصفات Tecno Spark 30

مواصفات عامة

نوع الجهازهاتف ذكي
اسم الجهاز• Tecno Spark 30

• تكنو سبارك 30

الحالةلم يتم الإعلان عنه – تسريبات فقط
الوان الجهاز• الأزرق

• الذهبي

• الأسود

• الأبيض (متدرج)

أبعاد هيكل الجهاز

الطول163.7 مم
العرض75.6 مم
السُمك8.5 مم
خامات التصنيع• الإطار: البلاستيك

• الظهر: البلاستيك أو الجلد

الشبكات والشرائح

شبكة 2Gيدعم
شبكة 3Gيدعم
شبكة 4Gيدعم
GPRS يدعم
EDGE يدعم
سرعة انترنت• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت

• شبكات 4G تصل حتى 300 ميجابايت

نوع الشريحةNano SIM
عدد الشرائح2 شرائح: Micro SD + SIM 2 + SIM1

الشاشة

نوع الشاشةIPS LCD
حجم الشاشة6.6 بوصة
معدل التحديث90 هرتز
دقة الشاشة720×1612 بكسل (+HD)
أبعاد الشاشة20:9
نسبة الشاشة84.6 في المئة
كثافة البيكسلات267 بكسل في كل إنش
وظائف أخرى• وضع حماية العين

• الوضع الليلي

• 16 مليون لون

العتاد

هاتف tecno spark 30
اسم المعالجMediatek Helio G85
دقة التصنيع12 نانومتر
عدد الأنويةثماني النواة
تردد المعالجثماني النواة:

• ثنائي النواة 2.0 جيجاهرتز

• سداسي النواة 1.8 جيجاهرتز

معالج الرسوماتMali-G52 MC2
الرام4 أو 8 جيجابايت
الذاكرة الداخلية128 أو 256 جيجابايت
خيارات التخزين• 128 جيجابايت (4 جيجابايت)

• 256 جيجابايت (8 جيجابايت)

الذاكرة الخارجيةيدعم – بطاقة MicroSD

نظام التشغيل

نظام التشغيلاندرويد 13
واجهة المستخدمHIOS 13

الكاميرا الخلفية

عدد الكاميراتكاميرا ثنائية:

50 + 0.3 ميجابكسل

دقة الكاميرا• 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية

• 0.3 ميجابكسل: كاميرا إضافية

حجم فتحة العدسة• 50 ميجابكسل (F/1.6)

• 0.3 ميجابكسل (غير معروف)

مميزات الكاميرا• التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)

• وضع عزل الخلفية

• وضع التصوير الليلي

• تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي

• كشف الوجوه والابتسامات

• تقنية HDR

• بانوراما

• إعدادات ISO

• التركيز باللمس

• العنونة الجغرافية

التقريبتقريب رقمي
Slow Motionيدعم
الفيديو• دقة 2K (بمعدل 30 إطار)

• دقة FHD (بمعدل 30 إطار)

فلاش يدعم
نوع الفلاشفلاش ثنائي
هاتف tecno spark 30

كاميرا السيلفي

دقة الكاميرا32 ميجابكسل
حجم فتحة العدسةF/2.2
مميزات الكاميرا• وضع عزل الخلفية

• إعدادات التجميل

• تقنية HDR

• المؤقت الذاتي

• إشارة الالتقاط

• كشف الوجوه والابتسامات

الفيديودقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار)
فلاش يدعم

الإتصالات

واي فاي Wi-Fi• إصدار Wi-Fi 5

• a/b/g/n/ac

• Dual-band

• Hotspot نقطة الاتصال

البلوتوث• إصدار 5.2

• A2DP

• LE

GPS يدعم
تقنية NFCلا يدعم
منفذ USBمنفذ USB Type-C 2.0

الصوتيات

السماعات الخارجيةيدعم (2 سماعات ستيريو)
منفذ 3.5mm يدعم
راديو FM يدعم

مواصفات اخرى

المستشعرات• التسارع

• التقارب

• البوصلة

انواع الحماية• مستشعر بصمة الأصابع (في زر الطاقة)

• التعرف على الوجه

• النمط

• الرقم السري

• كلمة السر

مقاومة الماء والغبارالهاتف مقاوم للغبار ولرذاذ الماء (بمعيار IP53)
محتويات علبة الجهاز• الجهاز

• الشاحن (18 واط)

• كابل USB Type-C

• جراب للحماية

• دبوس الشرائح

الشحن والبطارية

الشحن السريعيدعم – بقوة 18 واط
سعة البطارية5000 مللي أمبير
نوع البطاريةبطارية ليثيوم بو
قابلية إزالةغير قابلة للإزالة

مميزات Tecno Spark 30

شاشة كبيرة: الهاتف يأتي بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.6 بوصة، الشاشة تغطي معظم مساحة واجهة الهاتف مع ثقب للكاميرا الأمامية أعلى وسط الشاشة

دعم 90 هرتز: الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 90 هرتز

معالج يقدم أداء جيد: الهاتف يأتي مزود بمعالج MediaTek Helio G85 ثماني النواة بتردد 2.0 و 1.8 جيجاهرتز، المعالج يقدم أداء جيد ومقبول

كاميرا بدقة 50 ميجابكسل: هاتف تكنو سبارك 30 يأتي مزود بكاميرا خلفية ثنائية بدقة 50 و 0.3 ميجابكسل، الكاميرا تدعم وضع عزل الخلفية والتصوير الليلي وتصوير الفيديو بدقة 2K

بطارية كبيرة: الهاتف يأتي بسعة بطارية كبيرة (5000 مللي أمبير)

دعم الشحن السريع: الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 18 واط

مستشعر البصمة: الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع يأتي موجود في زر الطاقة جانب الجهاز

سماعات ستيريو جيدة: الهاتف يأتي مزود بـ 2 سماعات تعمل بنظام ستيريو

الشرائح: الهاتف يدعم تركيب شريحتي SIM وبطاقة ذاكرة ميموري كارد في نفس المكان دون الحاجة لإزالة أيٍّ منهما

إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
Hanin Mikyمنذ 6 ساعات
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى