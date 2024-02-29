“ايفون الغلابة بسعر مفاجاة”…سعر و مواصفات Tecno Spark 30 عيوب و مميزات تكنو سبارك 30

في الأيام الأخيرة تم إصدار هاتف تكنو سمارت 30 Tecno Spark 30 من شركة تكنو أصدرت هاتف من سلسلة الخاصة بها يأتي هاتف Tecno Spark 30 بمواصفات عديدة فردية من نوعها ومتميزة ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بهاتف تكنو سمارت 30 Tecno Spark 30 من خلال السطور القادمة.

مواصفات Tecno Spark 30

مواصفات عامة

نوع الجهاز هاتف ذكي اسم الجهاز • Tecno Spark 30 • تكنو سبارك 30 الحالة لم يتم الإعلان عنه – تسريبات فقط الوان الجهاز • الأزرق • الذهبي • الأسود • الأبيض (متدرج)

أبعاد هيكل الجهاز

الطول 163.7 مم العرض 75.6 مم السُمك 8.5 مم خامات التصنيع • الإطار: البلاستيك • الظهر: البلاستيك أو الجلد

الشبكات والشرائح

شبكة 2G يدعم شبكة 3G يدعم شبكة 4G يدعم GPRS يدعم EDGE يدعم سرعة انترنت • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 300 ميجابايت نوع الشريحة Nano SIM عدد الشرائح 2 شرائح: Micro SD + SIM 2 + SIM1

الشاشة

نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة 6.6 بوصة معدل التحديث 90 هرتز دقة الشاشة 720×1612 بكسل (+HD) أبعاد الشاشة 20:9 نسبة الشاشة 84.6 في المئة كثافة البيكسلات 267 بكسل في كل إنش وظائف أخرى • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون

العتاد

اسم المعالج Mediatek Helio G85 دقة التصنيع 12 نانومتر عدد الأنوية ثماني النواة تردد المعالج ثماني النواة: • ثنائي النواة 2.0 جيجاهرتز • سداسي النواة 1.8 جيجاهرتز معالج الرسومات Mali-G52 MC2 الرام 4 أو 8 جيجابايت الذاكرة الداخلية 128 أو 256 جيجابايت خيارات التخزين • 128 جيجابايت (4 جيجابايت) • 256 جيجابايت (8 جيجابايت) الذاكرة الخارجية يدعم – بطاقة MicroSD

نظام التشغيل

نظام التشغيل اندرويد 13 واجهة المستخدم HIOS 13

الكاميرا الخلفية

عدد الكاميرات كاميرا ثنائية: 50 + 0.3 ميجابكسل دقة الكاميرا • 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية • 0.3 ميجابكسل: كاميرا إضافية حجم فتحة العدسة • 50 ميجابكسل (F/1.6) • 0.3 ميجابكسل (غير معروف) مميزات الكاميرا • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي • كشف الوجوه والابتسامات • تقنية HDR • بانوراما • إعدادات ISO • التركيز باللمس • العنونة الجغرافية التقريب تقريب رقمي Slow Motion يدعم الفيديو • دقة 2K (بمعدل 30 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30 إطار) فلاش يدعم نوع الفلاش فلاش ثنائي

كاميرا السيلفي

دقة الكاميرا 32 ميجابكسل حجم فتحة العدسة F/2.2 مميزات الكاميرا • وضع عزل الخلفية • إعدادات التجميل • تقنية HDR • المؤقت الذاتي • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات الفيديو دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار) فلاش يدعم

الإتصالات

واي فاي Wi-Fi • إصدار Wi-Fi 5 • a/b/g/n/ac • Dual-band • Hotspot نقطة الاتصال البلوتوث • إصدار 5.2 • A2DP • LE GPS يدعم تقنية NFC لا يدعم منفذ USB منفذ USB Type-C 2.0

الصوتيات

السماعات الخارجية يدعم (2 سماعات ستيريو) منفذ 3.5mm يدعم راديو FM يدعم

مواصفات اخرى

المستشعرات • التسارع • التقارب • البوصلة انواع الحماية • مستشعر بصمة الأصابع (في زر الطاقة) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر مقاومة الماء والغبار الهاتف مقاوم للغبار ولرذاذ الماء (بمعيار IP53) محتويات علبة الجهاز • الجهاز • الشاحن (18 واط) • كابل USB Type-C • جراب للحماية • دبوس الشرائح

الشحن والبطارية

الشحن السريع يدعم – بقوة 18 واط سعة البطارية 5000 مللي أمبير نوع البطارية بطارية ليثيوم بو قابلية إزالة غير قابلة للإزالة

مميزات Tecno Spark 30

شاشة كبيرة: الهاتف يأتي بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.6 بوصة، الشاشة تغطي معظم مساحة واجهة الهاتف مع ثقب للكاميرا الأمامية أعلى وسط الشاشة

دعم 90 هرتز: الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 90 هرتز

معالج يقدم أداء جيد: الهاتف يأتي مزود بمعالج MediaTek Helio G85 ثماني النواة بتردد 2.0 و 1.8 جيجاهرتز، المعالج يقدم أداء جيد ومقبول

كاميرا بدقة 50 ميجابكسل: هاتف تكنو سبارك 30 يأتي مزود بكاميرا خلفية ثنائية بدقة 50 و 0.3 ميجابكسل، الكاميرا تدعم وضع عزل الخلفية والتصوير الليلي وتصوير الفيديو بدقة 2K

بطارية كبيرة: الهاتف يأتي بسعة بطارية كبيرة (5000 مللي أمبير)

دعم الشحن السريع: الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 18 واط

مستشعر البصمة: الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع يأتي موجود في زر الطاقة جانب الجهاز

سماعات ستيريو جيدة: الهاتف يأتي مزود بـ 2 سماعات تعمل بنظام ستيريو

الشرائح: الهاتف يدعم تركيب شريحتي SIM وبطاقة ذاكرة ميموري كارد في نفس المكان دون الحاجة لإزالة أيٍّ منهما