بمرتبات كبيرة تصل إلي 10 ألف جنيه.. وظائف جامعة بنها 2024 وشروط التقديم والأوراق المطلوبة

يمكن معرفة وظائف جامعة بنها 2024، حيث يبحث العديد من الأفراد عن فرص العمل في جامعة بنها، حيث أعلنت إدارتها عن وجود 79 وظيفة شاغرة، وينتظر الكثيرون هذه الفرص بفارغ الصبر من خلال متابعتنا على “موقع البديل “، سنقدم لكم جميع التفاصيل حول الوظائف الشاغرة، والمستندات المطلوبة، وشروط التقديم.

وظائف جامعة بنها 2024

يسعى العديد من المواطنين إلى الحصول على معلومات حول فرص العمل في جامعة بنها، حيث أعلن رئيس الجامعة، الدكتور ناصر الجيزاوي، عن حاجة الجامعة لتعيينات جديدة في ست كليات بمدينة بنها بمحافظة القليوبية ومن بين الوظائف المتاحة:

2 وظيفة أستاذ

3 وظائف أستاذ مساعد

49 وظيفة مدرس

8 وظائف مدرس مساعد

17 وظيفة معيد

ما هي الكليات المطلوبة للتقديم في الوظائف

كلية التربية الرياضية. كلية العلاج الطبيعي. كلية الهندسة. كلية الفنون التطبيقية. كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي. كلية الهندسة في شبرا.

كيفية التقديم للوظائف

يسعى العديد من الراغبين في الحصول على الوظائف الشاغرة إلى معرفة كيفية التقديم عليها، حيث يتم تقديم الطلبات للوظائف عن طريق تقديمها بالاسم إلى السيد/السيدة العميد/ة للكلية خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، ولا يتم قبول أي طلب بعد انتهاء هذه الفترة.

شروط التقديم للوظائف والمستندات المطلوبة

تزايدت نسبة البحث على محركات البحث مثل جوجل حول المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف المعلن عنها، وتشمل هذه الوثائق: