تكنولوجيا

“السعر مفاجأة”…سعر ومواصفات Samsung Galaxy S24 Plus عيوب ومميزات سامسونج S24 بلس

Hanin Mikyمنذ 6 ساعات
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سعر و مواصفات Samsung Galaxy S24 Plus

في الأيام الأخيرة تم إصدار هاتف Samsung Galaxy S24 Plus من شركة سامسونج أصدرت هاتف من سلسلة الخاصة بها يأتي هاتف سامسونج جلاكسي اس 34 بمواصفات عديدة فردية من نوعها ومتميزة ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بهاتف  Samsung Galaxy S24 Plus من خلال السطور القادمة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Plus

نوع الجهازهاتف ذكي
اسم الجهاز• Samsung Galaxy S24 Plus

• سامسونج جالاكسي S 24 بلس

الحالةتم الإعلان عنه
الأسواق الموجه اليهاموجه للسوق العالمي
تاريخ اعلان عن الجهازيناير 2024
تاريخ صدور الجهازيناير 2024
الوان الجهاز• الأسود

• الرمادي

• الأصفر

• البنفسجي

أبعاد هيكل الجهاز

الطول158.5 مم
العرض75.9 مم
السُمك7.7 مم
وزن الجهاز197 غرام
خامات التصنيع• الإطار: الألومنيوم

• الظهر: الزجاج (غوريلا جلاس Victus 2)

الشبكات والشرائح

شبكة 2Gيدعم
شبكة 3Gيدعم
شبكة 4Gيدعم
شبكة 5Gيدعم
GPRS يدعم
EDGE يدعم
سرعة انترنت• شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت

• شبكات 4G تصل حتى 3 جيجابايت

• شبكات 5G تصل حتى 12 جيجابايت

نوع الشريحةNano SIM
شريحة eSIMيدعم
عدد الشرائح2 شرائح

الشاشة

نوع الشاشةDynamic AMOLED 2X
حجم الشاشة6.7 بوصة
معدل التحديث120 هرتز
دقة الشاشة1440×3088 بكسل (+2K)
أبعاد الشاشة19.5:9
نسبة الشاشة92.2 في المئة
كثافة البيكسلات509 بكسل في كل إنش
درجة السطوع2600 شمعة (اقصى سطوع)
طبقة حمايةزجاج غوريلا جلاس Victus 2
وظائف أخرى• خاصية Always-on display

• تقنية +HDR10

• وضع حماية العين

• الوضع الليلي

• 16 مليون لون

العتاد

اسم المعالجSamsung Exynos 2400
دقة التصنيع4 نانومتر
عدد الأنويةعشاري النواة
تردد المعالجعشاري النواة:

• احادي النواة 3.2 جيجاهرتز

• ثنائي النواة 2.9 جيجاهرتز

• ثلاثي النواة 2.6 جيجاهرتز

• رباعي النواة 1.95 جيجاهرتز

معالج الرسوماتXclipse 940
الرام12 جيجابايت
الذاكرة الداخلية256 أو 512 جيجابايت
خيارات التخزين• 256 جيجابايت (12 جيجابايت)

• 512 جيجابايت (12 جيجابايت)

نوع ذاكرة التخزينUFS 4.0
نوع ذاكرة الرامLPDDR5x
الذاكرة الخارجيةلا يدعم
يوجد اصدار اخر من الهاتف مزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 موجه للسوق الأمريكي والكندي فقط

نظام التشغيل

نظام التشغيلاندرويد 14
واجهة المستخدمOne UI 6.1

الكاميرا الخلفية

عدد الكاميراتثلاث كاميرات:

50 + 10 + 12 ميجابكسل

دقة الكاميرا• 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS)

• 10 ميجابكسل: تقريب بصري (OIS)

• 12 ميجابكسل: زاوية واسعة

حجم فتحة العدسة• 50 ميجابكسل (F/1.8)

• 10 ميجابكسل (F/2.4)

• 12 ميجابكسل (F/2.2)

مميزات الكاميرا• التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)

• التصوير بزاوية واسعة Ultrawide

• وضع عزل الخلفية

• وضع التصوير الليلي

• وضع التصوير الإحترافي

• تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي

• كشف الوجوه والابتسامات

• تقنية HDR

• بانوراما

• إعدادات ISO

• التركيز باللمس

• العنونة الجغرافية

التقريب• تقريب بصري حتى 3x

• تقريب رقمي حتى 30x

التثبيت• تقنية التثبيت البصري (OIS)

• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)

Slow Motion• دقة FHD (بمعدل 960 إطار)

• دقة FHD (بمعدل 240 إطار)

الفيديو• دقة 8K (بمعدل 24/30 إطار)

• دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار)

• دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار)

• تصوير الفيديو بتقنية +HDR10

فلاش يدعم

كاميرا السيلفي

دقة الكاميرا10 ميجابكسل
حجم فتحة العدسةF/2.2
مميزات الكاميرا• التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)

• وضع عزل الخلفية

• وضع التصوير الليلي

• إعدادات التجميل

• تقنية HDR

• المؤقت الذاتي

• إشارة الالتقاط

• كشف الوجوه والابتسامات

الفيديو• دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار)

• دقة FHD (بمعدل 30 إطار)

• تصوير الفيديو بتقنية +HDR10

فلاش لا يدعم

الصوتيات

السماعات الخارجيةيدعم (2 سماعات ستيريو)
منفذ 3.5mm لا يدعم
راديو FM لا يدعم
• صوت عالي الدقة Hi-Res

• تقنية Dolby Atmos

• الصوت من AKG

الإتصالات

واي فاي Wi-Fi• إصدار Wi-Fi 7

• b/g/n/ac/ax/be

• Tri-Band

• Wi-Fi Direct مباشر

• Hotspot نقطة الاتصال

البلوتوث• إصدار 5.3

• A2DP

• LE

GPS يدعم
تقنية NFCيدعم
منفذ USBمنفذ USB Type-C 3.2

مواصفات اخرى

المستشعرات• جيروسكوب

• البوصلة

• التسارع

• التقارب

• بارومتر

انواع الحماية• مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة)

• التعرف على الوجه

• النمط

• الرقم السري

• كلمة السر

مقاومة الماء والغبارالهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 (مقاومة الماء تصل الى 1.5 متر و30 دقيقة تحت الماء)
محتويات علبة الجهاز• الجهاز

• كابل USB Type C

• دبوس الشرائح

وظائف أخرى• منصة Samsung DeX

• تقنية النطاق العريض (UWB)

الشحن والبطارية

الشحن السريعيدعم – بقوة 45 واط
مدة شحن البطاريةشحن 65 في المئة في 30 دقيقة
الشحن اللاسلكييدعم – بقوة 15 واط
الشحن اللاسلكي العكسييدعم – بقوة 4.5 واط
سعة البطارية4900 مللي أمبير
نوع البطاريةبطارية ليثيوم ايون
قابلية إزالةغير قابلة للإزالة

مميزات Samsung Galaxy S24 Ultra

: الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز بتقنية LTPO التي تعمل على تغيير معدل تحديث الشاشة بشكل تلقائي من 1 الى 120 هرتز حسب الحاجة لتقليل من استهلاك الطاقة

كاميرا خلفية ممتازة: الهاتمعالج يقدم أداء ممتاز: الهاتف يأتي مزود بمعالج Exynos 2400 عشاري النواة بتردد 3.2 و 2.9 و 2.6 و 1.95 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 4 نانومتر، المعالج يقدم أداء ممتاز جدا ويعتبر من معالجات الفئة العليا لكن نظرًا لسمعة معالجات Exynos السيئة كان من أفضل ان يأتي الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Gen 3

شاشة كبيرة: الهاتف يأتي بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.7 بوصة، الشاشة تغطي معظم مساحة واجهة الهاتف، ما عدا ثقب صغير للكاميرا الأمامية في اعلى وسط الشاشة

شاشة ديناميك اموليد: هاتف سامسونج S24 بلس يأتي مزود بشاشة خرافية من نوع Dynamic AMOLED 2X، الشاشة بدقة +2K وتدعم تقنية LTPO و +HDR10 ودرجة سطوع عالية جدا تصل حتى 2600 شمعة

معدل تحديث الشاشة عاليف يأتي مزود بثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 و 10 و 12 ميجابكسل، الكاميرات تقدم أداء ممتاز جدا في جميع أوضاع التصوير، وتدعم إمكانيات جيدة مثل التقريب البصري 3x والتقريب الرقمي حتى 30x وتقنية التثبيت البصري OIS وتصوير الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطار في الثانية

كاميرا أمامية ممتازة: الهاتف يأتي بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي اوتو فوكس AF وتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطار في الثانية

مقاوم للماء والغبار: سامسونج S24 بلس يأتي مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، مقاومة الماء تصل الى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة تحت الماء

بصمة في الشاشة: الهاتف يأتي مزود بمستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة

ذاكرة رام كبيرة: الهاتف يأتي بذاكرة رام كبيرة بحجم 12 جيجابايت من نوع LPDDR5x مع خيارين من الذاكرة الداخلية 256 أو 512 جيجابايت

عيوب Samsung Galaxy S24 Plus

سرعة الشحن ليست الأعلى: الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 45 واط، سرعة الشحن هذه لا تعتبر الأعلى بمقارنة مع الأجهزة المنافسة

لا يوجد شاحن في العلبة: الهاتف لا يأتي مرفق معه شاحن في العلبة، يتوجب عليك شراء شاحن بشكل منفصل

غير مزود بمنفذ 3.5 مم: الهاتف لا يأتي مزود بمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack

لا يدعم ميموري كارد: الهاتف لا يدعم إمكانيات توسيع التخزين الخارجي عبر بطاقة الميموري كارد لأنه لا يأتي مزود بفتحة بطاقة الميموري كارد MicroSD

سعر Samsung Galaxy S24 Plus

ملاحظة مهمةسعر هذا الجهاز لأرخص نسخة بالدولار الأمريكي مع تحويل السعر الى العملات المحلية، قد يختلف السعر من بلد لآخر لعدة أسباب.
الدولار 1000 دولار
في مصر 30900 جنيه
في السعودية 3750 ريال
في الإمارات 3670 درهم
في قطر 3640 ريال
في الكويت 300 دينار
في العراق 1310000 دينار
في الجزائر 134000 دينار
في المغرب 10080 درهم
في الأردن 700 دينار
في ليبيا 4800 دينار
في سوريا 13550000 ليرة
في السودان 600000 جنيه
في عمان 380 ريال
في البحرين 380 دينار
في فلسطين 3710 شيكل
في تونس 3110 دينار
في تركيا 28890 ليرة

 

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Hanin Mikyمنذ 6 ساعات
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