“السعر مفاجأة”…سعر ومواصفات Samsung Galaxy S24 Plus عيوب ومميزات سامسونج S24 بلس

في الأيام الأخيرة تم إصدار هاتف Samsung Galaxy S24 Plus من شركة سامسونج أصدرت هاتف من سلسلة الخاصة بها يأتي هاتف سامسونج جلاكسي اس 34 بمواصفات عديدة فردية من نوعها ومتميزة ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بهاتف Samsung Galaxy S24 Plus من خلال السطور القادمة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Plus

نوع الجهاز هاتف ذكي اسم الجهاز • Samsung Galaxy S24 Plus • سامسونج جالاكسي S 24 بلس الحالة تم الإعلان عنه الأسواق الموجه اليها موجه للسوق العالمي تاريخ اعلان عن الجهاز يناير 2024 تاريخ صدور الجهاز يناير 2024 الوان الجهاز • الأسود • الرمادي • الأصفر • البنفسجي

أبعاد هيكل الجهاز

الطول 158.5 مم العرض 75.9 مم السُمك 7.7 مم وزن الجهاز 197 غرام خامات التصنيع • الإطار: الألومنيوم • الظهر: الزجاج (غوريلا جلاس Victus 2)

الشبكات والشرائح

شبكة 2G يدعم شبكة 3G يدعم شبكة 4G يدعم شبكة 5G يدعم GPRS يدعم EDGE يدعم سرعة انترنت • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 3 جيجابايت • شبكات 5G تصل حتى 12 جيجابايت نوع الشريحة Nano SIM شريحة eSIM يدعم عدد الشرائح 2 شرائح

الشاشة

نوع الشاشة Dynamic AMOLED 2X حجم الشاشة 6.7 بوصة معدل التحديث 120 هرتز دقة الشاشة 1440×3088 بكسل (+2K) أبعاد الشاشة 19.5:9 نسبة الشاشة 92.2 في المئة كثافة البيكسلات 509 بكسل في كل إنش درجة السطوع 2600 شمعة (اقصى سطوع) طبقة حماية زجاج غوريلا جلاس Victus 2 وظائف أخرى • خاصية Always-on display • تقنية +HDR10 • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون

العتاد

اسم المعالج Samsung Exynos 2400 دقة التصنيع 4 نانومتر عدد الأنوية عشاري النواة تردد المعالج عشاري النواة: • احادي النواة 3.2 جيجاهرتز • ثنائي النواة 2.9 جيجاهرتز • ثلاثي النواة 2.6 جيجاهرتز • رباعي النواة 1.95 جيجاهرتز معالج الرسومات Xclipse 940 الرام 12 جيجابايت الذاكرة الداخلية 256 أو 512 جيجابايت خيارات التخزين • 256 جيجابايت (12 جيجابايت) • 512 جيجابايت (12 جيجابايت) نوع ذاكرة التخزين UFS 4.0 نوع ذاكرة الرام LPDDR5x الذاكرة الخارجية لا يدعم – يوجد اصدار اخر من الهاتف مزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 موجه للسوق الأمريكي والكندي فقط

نظام التشغيل

نظام التشغيل اندرويد 14 واجهة المستخدم One UI 6.1

الكاميرا الخلفية

عدد الكاميرات ثلاث كاميرات: 50 + 10 + 12 ميجابكسل دقة الكاميرا • 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS) • 10 ميجابكسل: تقريب بصري (OIS) • 12 ميجابكسل: زاوية واسعة حجم فتحة العدسة • 50 ميجابكسل (F/1.8) • 10 ميجابكسل (F/2.4) • 12 ميجابكسل (F/2.2) مميزات الكاميرا • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • التصوير بزاوية واسعة Ultrawide • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي • كشف الوجوه والابتسامات • تقنية HDR • بانوراما • إعدادات ISO • التركيز باللمس • العنونة الجغرافية التقريب • تقريب بصري حتى 3x • تقريب رقمي حتى 30x التثبيت • تقنية التثبيت البصري (OIS) • تقنية التثبيت الرقمي (EIS) Slow Motion • دقة FHD (بمعدل 960 إطار) • دقة FHD (بمعدل 240 إطار) الفيديو • دقة 8K (بمعدل 24/30 إطار) • دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) • تصوير الفيديو بتقنية +HDR10 فلاش يدعم

كاميرا السيلفي

دقة الكاميرا 10 ميجابكسل حجم فتحة العدسة F/2.2 مميزات الكاميرا • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • إعدادات التجميل • تقنية HDR • المؤقت الذاتي • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات الفيديو • دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30 إطار) • تصوير الفيديو بتقنية +HDR10 فلاش لا يدعم

الصوتيات

السماعات الخارجية يدعم (2 سماعات ستيريو) منفذ 3.5mm لا يدعم راديو FM لا يدعم – • صوت عالي الدقة Hi-Res • تقنية Dolby Atmos • الصوت من AKG

الإتصالات

واي فاي Wi-Fi • إصدار Wi-Fi 7 • b/g/n/ac/ax/be • Tri-Band • Wi-Fi Direct مباشر • Hotspot نقطة الاتصال البلوتوث • إصدار 5.3 • A2DP • LE GPS يدعم تقنية NFC يدعم منفذ USB منفذ USB Type-C 3.2

مواصفات اخرى

المستشعرات • جيروسكوب • البوصلة • التسارع • التقارب • بارومتر انواع الحماية • مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر مقاومة الماء والغبار الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 (مقاومة الماء تصل الى 1.5 متر و30 دقيقة تحت الماء) محتويات علبة الجهاز • الجهاز • كابل USB Type C • دبوس الشرائح وظائف أخرى • منصة Samsung DeX • تقنية النطاق العريض (UWB)

الشحن والبطارية

الشحن السريع يدعم – بقوة 45 واط مدة شحن البطارية شحن 65 في المئة في 30 دقيقة الشحن اللاسلكي يدعم – بقوة 15 واط الشحن اللاسلكي العكسي يدعم – بقوة 4.5 واط سعة البطارية 4900 مللي أمبير نوع البطارية بطارية ليثيوم ايون قابلية إزالة غير قابلة للإزالة

مميزات Samsung Galaxy S24 Ultra

: الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز بتقنية LTPO التي تعمل على تغيير معدل تحديث الشاشة بشكل تلقائي من 1 الى 120 هرتز حسب الحاجة لتقليل من استهلاك الطاقة

كاميرا خلفية ممتازة: الهاتمعالج يقدم أداء ممتاز: الهاتف يأتي مزود بمعالج Exynos 2400 عشاري النواة بتردد 3.2 و 2.9 و 2.6 و 1.95 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 4 نانومتر، المعالج يقدم أداء ممتاز جدا ويعتبر من معالجات الفئة العليا لكن نظرًا لسمعة معالجات Exynos السيئة كان من أفضل ان يأتي الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Gen 3

شاشة كبيرة: الهاتف يأتي بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.7 بوصة، الشاشة تغطي معظم مساحة واجهة الهاتف، ما عدا ثقب صغير للكاميرا الأمامية في اعلى وسط الشاشة

شاشة ديناميك اموليد: هاتف سامسونج S24 بلس يأتي مزود بشاشة خرافية من نوع Dynamic AMOLED 2X، الشاشة بدقة +2K وتدعم تقنية LTPO و +HDR10 ودرجة سطوع عالية جدا تصل حتى 2600 شمعة

معدل تحديث الشاشة عاليف يأتي مزود بثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 و 10 و 12 ميجابكسل، الكاميرات تقدم أداء ممتاز جدا في جميع أوضاع التصوير، وتدعم إمكانيات جيدة مثل التقريب البصري 3x والتقريب الرقمي حتى 30x وتقنية التثبيت البصري OIS وتصوير الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطار في الثانية

كاميرا أمامية ممتازة: الهاتف يأتي بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي اوتو فوكس AF وتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30/60 إطار في الثانية

مقاوم للماء والغبار: سامسونج S24 بلس يأتي مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، مقاومة الماء تصل الى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة تحت الماء

بصمة في الشاشة: الهاتف يأتي مزود بمستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة

ذاكرة رام كبيرة: الهاتف يأتي بذاكرة رام كبيرة بحجم 12 جيجابايت من نوع LPDDR5x مع خيارين من الذاكرة الداخلية 256 أو 512 جيجابايت

عيوب Samsung Galaxy S24 Plus

سرعة الشحن ليست الأعلى: الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 45 واط، سرعة الشحن هذه لا تعتبر الأعلى بمقارنة مع الأجهزة المنافسة

لا يوجد شاحن في العلبة: الهاتف لا يأتي مرفق معه شاحن في العلبة، يتوجب عليك شراء شاحن بشكل منفصل

غير مزود بمنفذ 3.5 مم: الهاتف لا يأتي مزود بمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack

لا يدعم ميموري كارد: الهاتف لا يدعم إمكانيات توسيع التخزين الخارجي عبر بطاقة الميموري كارد لأنه لا يأتي مزود بفتحة بطاقة الميموري كارد MicroSD

سعر Samsung Galaxy S24 Plus