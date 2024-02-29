تعد شركة نوكيا من الشركات الرائدة والأولى في مجال صناعة الهواتف المحمولة، ورغم عدم مواكبتها لعصر الهواتف الذكية المحمولة إلا أن أصبح لهواتفها القديمة قيمة كبيرة لدى الكثير من الناس، لذا سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع ابحث بسرعة عندك عن هاتف نوكيا القديم: قطعة أثرية بـ 100 ألف جنيه!

موبايل نوكيا القديم .. هتبيعه مستعمل بـ 100 ألف جنيه

رغم أن هواتف نوكيا القديمة أصبح سعرها رخيص مقارنة بأسعار الهواتف الأخرى، إلا أنه يمكنك الأن بيع هاتفك القديم بمبلغ كبير جداً، وسوف نوضح ذلك فيما يلي: