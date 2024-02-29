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ابحث بسرعة عندك عن هاتف نوكيا القديم: قطعة أثرية بـ 100 ألف جنيه!
تعد شركة نوكيا من الشركات الرائدة والأولى في مجال صناعة الهواتف المحمولة، ورغم عدم مواكبتها لعصر الهواتف الذكية المحمولة إلا أن أصبح لهواتفها القديمة قيمة كبيرة لدى الكثير من الناس، لذا سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع ابحث بسرعة عندك عن هاتف نوكيا القديم: قطعة أثرية بـ 100 ألف جنيه!
موبايل نوكيا القديم .. هتبيعه مستعمل بـ 100 ألف جنيه
رغم أن هواتف نوكيا القديمة أصبح سعرها رخيص مقارنة بأسعار الهواتف الأخرى، إلا أنه يمكنك الأن بيع هاتفك القديم بمبلغ كبير جداً، وسوف نوضح ذلك فيما يلي:
- منذ أيام قليلة أعلن موقع ايباي الأميركي الشهير عن بيع هاتف محمول نوكيا القديم بمبلغ وصل إلى ٢٩٥٠ يورو، أي ما يعادل ٩٨,٧٠٠ الف جنيه مصري.
- وقد عرف ذلك الموقع ببيعه لجميع أنواع الهواتف المحمولة القديمة والحديثة، وكانت هذه هي المفاجأة لأصحاب الهواتف المحمولة القديمة وخاصة هواتف نوكيا.
- ويمكنك بكل سهولة أن تحصل على مليون جنيه مصري مقابل بيعك عشرة هواتف محمولة لنوكيا ولكن وفق شروط محددة.
- ومن أبرز الشروط التي يجب أن تتوافر في الهاتف الذي سوف يتم بيعه هو أن يكون بحالة معينة مثل الجديدة تماماً.
- وأيضا أن يكون يعمل بشكل جيد، دون أي مشاكل، وأن لا يوجد به أي كسور أو شروخ، وأن تكون حالة البطارية جيدة.
- وذلك لأن من المقرر أن لا تتوافر هواتف نوكيا القديمة مرة أخرى في جميع الأسواق العالمية.
- وذلك بعدما قررت العلامة التجارية المالكة لها hmd عن إيقاف ذلك النوع من إنتاج الهواتف المحمولة.
- وسوف تصبح تلك الهواتف من التحف النادرة والقيمة بعد عدة سنوات، وهذا ما تنبأ به ذلك الموقع.
- وقد يكون أيضاً الاعلان عن ذلك الخبر هو السبب الرئيسي في ارتفاع بيع ذلك النوع من الهواتف المحمولة.
- لذا عليك باستغلال تلك الفرصة والبحث عن هواتف نوكيا القديمة والتي تكون بحالة جيدة وبيعها لذلك الموقع بمبالغ كبيرة وسوف تحقق أرباحا مهولة في وقت قصير.