رابط الاستعلام … خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة 2024 والاوراق المطلوبة

يتساءل الكثيرون للحصول على معاش تكافل وكرامة حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص حتى يسهل الاستعلام ومن خلال مقالنا سنتعرف على خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة 2024 والاوراق المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة 2024

تستطيع الاستعلام عن المعاش ويتم من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي.

ثم يتم اختيار الاستعلام عن نتيجتك.

إدخال الرقم القومي الموجود ببطاقة صاحب المعاش.

بعدها قم بالنقر على الاستعلام.

سوف يظهر لك جميع المعلومات الخاصة بصاحب كارت معاش تكافل وكرامة.

ما هي أهم المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة

كما انه يعد من ضمن الدعم الذي يريد الكثير البحث عنه حيث يوجد بعض المستندات التي يجب أن تكون متوفرة حتى يتم الاشتراك بمعاش تكافل وكرامة، ومنها:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

شهادات ميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة.

صورة بقسيمة الطلاق أو الزواج.

بطاقة التموين التابعة للمتقدم.

شهادة إثبات قيد للأطفال من عمر ستة سنوات حتى 18 سنة.

مستند طبي يفيد وجود إعاقة للمتقدم.

صورة خاصة بحالات السجن.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس

يبحث الكثير للتعرف على الموعد وانه من المتوقع أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة تحديدًا يوم 15 مارس، وذلك وفقا لما أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقدرها 15% ويوجد العديد من الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة والتي تصل إلى 1.2 مليون من ذوي الهمم وعدد لا يقل عن 700 ألف من كبار السن و720 ألف امرأة معيلة بوذلك حسب ما جاء من وزارة التضامن.