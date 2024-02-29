رسميًا الآن …قائمة أسعار باقات الحج 2024 وموعد فتح باب التسجيل لموسم الحج

يبحث العديد عن أسعار الحج لهذا العام، فقد تم التصريح من قبل وزارة العمرة والحج عن كافة تفاصيل الحج من خلال موقعها الإلكتروني على الإنترنت لرغبتهم في التسجيل لأداء فريضة الحج لهذا العام، ومن خلال مقالنا سنتعرف على قائمة أسعار باقات الحج 2024 وموعد فتح باب التسجيل لموسم الحج.

قائمة أسعار باقات الحج 2024

يمكننا ان نقوم بالدخول على موقع وزارة الحج والعمرة ويسهل ان يتم اختيار الباقة المناسبة لك من ضمن ما يتم توفيرها من الوزارة عبر الدخول على الموقع والتسجيل إلكترونيا حيث جاءت اسعار باقات الحج لهذا العام كما يلي:

الباقة الأولى للحج 5274 ريال سعودي.

يبلغ سعر الباقة الثانية 5792 ريال سعودي.

الباقات التابعة للأبراج السكنية حول الحرم المكي 6215 ريال سعودي.

ما هي اهم شروط التسجيل في الحج داخل المملكة

يوجد العديد من الشروط التي يجب أن تكون متوافقة مع الشخص المتقدم للحج والتي من بينها:

لا يتم الحج للاشخاص الذين لم يبلغوا سن ال12 عام من التسجيل في أداة فريضة الحج.

أن يكون الشخص لم يسبق له القيام بالحج.

تقديم كشف طبي بانه لا يعاني من أي مشاكل صحية.

التسجيل في موسم الحج 1445