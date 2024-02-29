سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح والسوق السوداء 29 فبراير 2024

يتساءل الكثيرون عن أسعار الدولار في كل لحظة تقريبًا لما يحدث من تغير في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي الغير مستقر والذي يرجع أسبابه إلى أمور كثيرة منها تدهور الحالة الاقتصادية على مستوى العراق والعالم مما يؤدي إلى عد استقرار السوق وزيادة قلق المستثمرين الذي بالطبع يجعلهم يتوجهون إلى شراء الدولار بكثرة مما يؤدي إلى عد استقرار سعر الدولار وزيادة التقلب المستمر في الأسعار.

ومن خلال موقع البديل الإلكتروني نتعرف سويا على سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في كلَا من السوق السوداء وبورصة الكفاح.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم 29 فبراير

يتغير سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل مستمر مما يجعل المواطنين العراقيين يكثرون من متابعة أسعار الدولار مقابل الدينار بشكل شبه مستمر، ومن اكثر العوامل التي تؤثر على سعر الدولار هي زيادة معدلات الطلب على الدولار حتى يجعله المستمرين ملازهم الأمن، فيدخرون منه الكثير وهذا من اكثر الأسباب التي تجعل أسعار الدولار غير مستقره حتى سجل اليوم 29 فبراير 2024 الدولار مقابل الدينار 1309.62 دينار عراقي مقابل واحد دولار.

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح

تعد البورصة هي العلامة التي يتبن من خلالها حالة اقتصاد البلاد بل والعالم وهي أيضا التي تطلعنا على تقلبات اسعر العملات، وقد بلغ اليوم سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البورصة كما هو موضح بالجدول:

الدولار الأمريكي الدينار العراقي ١ ١٬٣٠٩٫٣٣ ٥ ٦٬٥٤٦٫٦٣ ١٠ ١٣٬٠٩٣٫٣ ٢٥ ٣٢٬٧٣٣٫٢ ٥٠ ٦٥٬٤٦٦٫٣ ١٠٠ ١٣٠٬٩٣٣ ٥٠٠ ٦٥٤٬٦٦٣ ١٬٠٠٠ ١٬٣٠٩٬٣٣٠ ٥٬٠٠٠ ٦٬٥٤٦٬٦٣٠ ١٠٬٠٠٠ ١٣٬٠٩٣٬٣٠٠

الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق السوداء

تعد السوق الموازية في العراق والتي تضع اسعار للعملات دون أسعار البنوك من اكبر مسببات للازمات داخل البلاد، حيث تعمل على تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد، وهي إلى ذلك أيضا ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه مما يزيد العبء على الفئية الفقيرة ومحدودة الدخل، وفي العراق نجد أن السوق الموازية لا تغير كثيرًا من سعر البنوك بسبب تحرر سعر الدينار مقابل الدولار.