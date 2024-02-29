تعرف على .. كيفية القيام بالتقديم على رخصة قيادة عبر منصة أبشر 2024

صرحت وزارة الداخلية بالمملكة عن تقديمها خدمة الحصول على رخصة السيارة منتهية و تسهيل إجراءات تجديد الرخصة من خلال منصة أبشر Absher الإلكترونية، والتي تعد من اهم المنصات الإلكترونية في المملكة ومن خلال مقالنا سنتعرف على كيفية القيام بالتقديم على رخصة قيادة عبر منصة أبشر 2024.

كيفية القيام بالتقديم على رخصة قيادة عبر منصة أبشر 2024

يوجد العديد من الخطوات لتجديد رخصة القيادة المنتهية إلكترونيا عبر منصة أبشر، ويتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر.

ثم اختيار خدمة تبويب أفراد من هنا.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

اختيار دليل الخدمات.

ثم تحديد قطاع المرور.

الضغط على جدد الرخصة.

ثم زر تنفيذ الخدمات.

بعدها يتم تقديم كافة الاوراق.

الضغط على تأكيد تقديم الطلب.

خطوات استخراج رخصة قيادة السيارة إلكترونية

هناك بعض من الخطوات التي يسهل إتباعها حتى يتم استخراج رخصة قيادة في المملكة السعودية من خلال التالي:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني بمنصة أبشر.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم انقر على كلمة المرور.

قم باختيار تجديد رخصة القيادة.

إرفاق جميع البيانات والمستندات المطلوبة.

ملء جميع البيانات الشخصية المطلوبة والتاكد منها.

قم بالضغط على التأكيد.

اختيار الطريقة المناسبة حتى يتم الحصول على الرخصة.

الأوراق المطلوبة لإصدار رخصة القيادة