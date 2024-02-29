معلومات تردد قناة 22 السعودية الجديد بآخر تحديث (فبراير 2024) على القمر الصناعي نايل سات

إليكم تردد قناة 22 السعودية على النايلسات، فهي محطة تلفزيونية سعودية تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية التي تغطي مختلف جوانب الحياة التي يهتم بها المواطن السعودي بشكل خاص والمشاهد الخليجي بشكل عام، وحظيت القناة بإعجاب العديد من المشاهدين وحققت نجاحاً كبيراً في وقت قصير، وفيما يلي تردد القناة للاستمتاع بالبرامج المثيرة والمفيدة التي تقدمها، إضافة للمحة عن محتواها، فإليكم التفاصيل.

نظرة على قناة 22 السعودية ومحتواها

قناة 22 TV هي قناة فضائية تبث برامجها من المملكة العربية السعودية، تقدم محتوى متنوع يشمل البرامج السياسية، الإخبارية، الاجتماعية، الرياضية، والصحية، بالإضافة إلى تغطية جوانب مختلفة من الحياة التي تهم المشاهدين، تهدف قناة 22 إلى تقديم محتوى إيجابي يفيد المشاهدين، وتعمل على رفع مستوى الوعي لديهم، بالإضافة إلى تلبية جميع تطلعاتهم واهتماماتهم، ومن الجدير بالذكر أنها تولي اهتماماً خاصاً بتغطية جميع الأخبار المتعلقة بالساحة الرياضية، وبشكل خاص أخبار كرة القدم المحلية والعالمية، كما تضم القناة مجموعة مميزة من أبرز الإعلاميين السعوديين، الذين ساهموا في نجاح القناة وانتشارها على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء الوطن العربي.

معلومات تردد 22 TV السعودية لعام 2024 على قمر النايل سات

يمكن لمشاهدي قناة 22 TV السعودية ومحبيها الاستمتاع ببرامجها المنوعة عبر ضبط ترددها الموضح في السطور التالية.

التردد: 11137

معدل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 4\3

معدل الترميز: 27500

من الجدير بالذكر أنه سيظهر اسم قناة 22 السعودية على قائمة القنوات بالشكل الآتي: “22 TV”.