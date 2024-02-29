“تحميل كشوف pdf”.. أسماء نقل النفوس الوجبة 132 بالعراق شهر مارس عبر موقع وزارة الداخلية ca.iq وبوابة المواطن في عموم المحافظات

أسماء نقل النفوس الوجبة 132، أعلنت الحكومة العراقية عن أسماء نقل النفوس الوجبة 132 بالعراق عبر موقع وزارة الداخلية وبوابة المواطن الالكترونية التابعة لها، وذلك بعدما تم الانتهاء من عملية مراجعة وتدقيق الطلبات المقدمة لنقل النفوس، كما قام السيد الوزير عبد الأمير الشمري باعتماد كشوف الوجبة 132 من نقل النفوس بشكل رسمي وتم رفعها عبر المواقع الالكترونية ليتمكن المواطنين ممن تقدموا بالطلبات من الاستعلام بشكل ميسر.

أسماء نقل النفوس الوجبة 132

والآن نقدم لكم رابط الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة 132 عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية، كما تم تحديث طرق تقديم طلبات تغيير الأسماء والألقاب حيث يمكن للمواطنين تقديم هذه الطلبات بشكل مباشر عن طريق مراجعة أقسام شؤون الأحوال المدنية في المحافظات، بدلاً من النظام الإلكتروني السابق، واليكم رابط تحميل كشوف اسماء نقل النفوس الوجبة 132 عبر موقع الوزارة:

أن يتم الذهاب إلى بوابة المواطن الإلكترونية.

قم بالدخول إلى اسماء نقل النفوس الوجبة 132.

اضغط على كلمة “متابعة الطلب”.

الآن ادخل كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف وغيرها.

بعد ذلك قم بالضغط على خيار “عرض الطلبات” للاطلاع على حالة طلب نقل النفوس.

كما يمكنك تحميل الكشوف على جهازك بسهولة.

أسماء نقل النفوس الوجبة 132 العراق

وعليه فقد كشفت مديرية الأحوال المدنية في العراق، أن جميع المتقدمين الراغبين في تغيير اسمائهم والقابهم يخضعون إلى المراجعة الدقيقة من أجل التأكد من كافة البيانات المسجلة، وبعد ذلك يتم صدور الكشوفات في هيئة وجبات تضم جميع المحافظات العراقية، ويمكنك تنزيل جميع الكشوف في دقيقة واحدة من خلال اتباع الخطوات السابقة.

خلال الساعات الماضية قامت الجهات المسئولة بالعراق متمثلة في وزارة الداخلية بالاعلان عن كشوف أسماء نقل النفوس الوجبة 132 في عموم المحافظات، ويمكنك الاستعلام عنها بسهولة من خلال زيارة موقع الوزارة أو موقع بوابة المواطن.