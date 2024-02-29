استعلم من البيت … الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2024

يمكننا ان نقوم بالاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة والتي تم التصريح عنها من وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الموقع لرسمي ويكون في اليوم الخامس عشر من الشهر الميلادي، ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2024.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2024

يسهل للمواطنين الحصول على شروط البرنامج فقد أوضحت الوزارة خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة ومنها:

الدخول على موقع الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.

كتابة الرقم القومي الخاص بصاحب كارت تكافل وكرامة.

يقوم بتسجيل الدخول ثم القيام بتحديد استعلام.

ستظهر كل تفاصيل الاستعلام الخاصة بالشخص المستفيد.

معاش تكافل وكرامة 2024

يمكننا ان نستعلم عن خطوات الاستعلام عن معاش خاص بتكافل وكرامة فقد قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحديد موعد الصرف الخاص بالحصول على زيادة معاشات تكافل وكرامة التي تصل نسبتها إلى 15% حيث انه سيتم الحصول عليها في اليوم الأول لشهر مارس القادم لعام 2024 وانه سيتم الحصول على معاش تكافل وكرامة في المرة القادمة بالزيادة الجديدة التي تخص شهر مارس وانه هو الموعد الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي لصرف المعاشات

أماكن صرف معاشات 2024

سوجد أماكن عديد يتم من خلالها صرف معاشات شهر مارس 2024، ومنها:

منافذ البريد المصري.

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

البنوك والمحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.

منافذ فوري وكارت ميزة.

جدول صرف معاشات شهر مارس 2024