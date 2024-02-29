ثبت لصغارك تردد قناة كوجي للأطفال الجديد بآخر تحديث (فبراير 2024) على نايل سات

إليكم تردد قناة كوجي الجديد على النايل سات، فهي هي جزء من مجموعة قنوات الأطفال الدينية التي تدمج التعليم والترفيه والتربية الدينية في برامجها، تتخصص القناة في بث برامج كرتونية موجهة للأطفال، وسنقدم في هذا المقال تردد قناة كوجي في الفقرات القادمة، إضافة إلى لمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة كوجي للأطفال ومحتوها

تسعى قناة كوجي إلى بناء جيل جديد على قيم وأخلاق حميدة، حيث تركز جهودها على استكشاف مواهب الأطفال وتعزيز التفكير الإبداعي لديهم، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية والأنمي، بالإضافة إلى محتوى تعليمي ممتع ومسابقات يمكن للأطفال المشاركة فيها لربح الجوائز، تقدم قناة كوجي أيضاً بعض الترانيم والأناشيد الدينية الحصرية.

ما يميز هذه القناة هو اهتمامها بجميع مراحل نمو الطفل، مما يجعل الأطفال يستمتعون بمشاهدتها ويشعرون بالسعادة والبهجة، تتميز قناة كوجي أيضاً بالألوان الزاهية التي تجذب انتباه الأطفال، ويتابع الآباء والأمهات القناة أيضاً للاستفادة منها في تربية أبنائهم بشكل صحيح، حيث يقدم يتم تقديم محتوى قيم ومفيد لأساسيات التربية السليمة، كما تتيح القناة لأولياء الأمور فرصة عرض صور أطفالهم وتهنئتهم بأعياد ميلادهم على شاشتها من خلال التواصل مع فريق العمل في قناة كوجي.

معلومات تردد قناة كوجي للأطفال لعام 2024 على قمر النايل سات

يمكن لمشاهدي قناة كوجي للأطفال ومحبيها من الصغار وذويهم الاستمتاع ببرامجها الترفيهية والتربوية عبر ضبط ترددها الموضح في السطور التالية.

التردد: 11096

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

من الجدير بالذكر أنه سيظهر اسم قناة كوجي للأطفال على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل الآتي: “Koogi”.