يلا حدث ترددها الآن … تردد قناة أون دراما الجديد على النايل سات 2024

تعد قناة أون دراما واحدة من القنوات المفضلة التي تتميز بعرض العديد من المسلسلات الدرامية كما انها تمتاز بمحتواها لكي يستمتع مشاهدوها بمشاهدتها ويتم توفير العديد من البرامج وذلك باعلي جودة ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة أون دراما الجديد على النايل سات 2024.

تردد قناة أون دراما الجديد على النايل سات 2024

تعد من القنوات المصرية يتم تغيير ترددها وذلم للعمل على تحسين جودة القناة ويتم استقبلها من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز:27500

الاستقطاب: افقي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD

قناة أون دراما

تقوم القناة بعرض البرامج والمسلسلات متنوعة، كما انها تمتاز بتقدم الأعمال الدرامية المختلفة، والتي تعمل على تلبية اهتمامات عدد كبير من المشاهدين، حيث انها تمتاز بعرض الكثير من مسلسلات عربية مميزة، و تتميز القناة بالتزامها بالمواعيد، ويبحث عنها بكثرة خلال تلك الفترة بسبب اقتراب موعد شهر رمضان.

ضبط التردد القناة علي جهاز الريسيفر

يمكنكم ضبط التردد الخاص بقناة اون دراما من خلال عدة خطوات بسيطة وهي: