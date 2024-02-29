بعدما أعلنت جميع شركات الإنترنت عن ارتفاع أسعار جميع أنواع باقات الإنترنت أصبح الكثير ليس في مقدوره الشحن شهرياً بهذه المبالغ، مما جعل ذلك الكثير يبحث عن طرق بديلة لتشغيل الإنترنت، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع وداعاً لفاتورة النت المرتفعة! خدعة لتشغيل كل التطبيقات بدون إنترنت!

خدعة لتشغيل كل التطبيقات بدون إنترنت

وسوف نقدم لك الآن حلولا وبدائل كثيرة يمكن من خلالها تشغيل الكثير من التطبيقات دون الحاجة إلى الإنترنت منها ما يلي: