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وداعاً لفاتورة النت المرتفعة! خدعة لتشغيل كل التطبيقات بدون إنترنت!
بعدما أعلنت جميع شركات الإنترنت عن ارتفاع أسعار جميع أنواع باقات الإنترنت أصبح الكثير ليس في مقدوره الشحن شهرياً بهذه المبالغ، مما جعل ذلك الكثير يبحث عن طرق بديلة لتشغيل الإنترنت، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع وداعاً لفاتورة النت المرتفعة! خدعة لتشغيل كل التطبيقات بدون إنترنت!
خدعة لتشغيل كل التطبيقات بدون إنترنت
وسوف نقدم لك الآن حلولا وبدائل كثيرة يمكن من خلالها تشغيل الكثير من التطبيقات دون الحاجة إلى الإنترنت منها ما يلي:
- وأول تلك الحلول هو استخدام التطبيقات التي تشتغل دون الحاجة إلى إنترنت، مثل الكثير من الألعاب الإلكترونية، والكتب الالكترونية، والأفلام وغيرها الكثير.
- وأيضاً يمكنك استخدام شبكة الواي فاي لتشغيل الإنترنت بدلا من تشغيل بيانات الهاتف، وذلك لأنها توفر الكثير من المال، وسرعة أكبر.
- ومن البدائل المطروحة أيضاً هو الذهاب إلى المكتبات والمقاهي العامة والمطاعم التي تتيح الإنترنت مجاناً لجميع الزائرين.
- حيث يمكنك استغلال ذلك وتحميل كافة الأشياء التي تريد مشاهدتها لاحقا والتمتع بالإنترنت.
- كذلك يمكنك أيضاً أن تستخدم تطبيقات توفير البيانات، حيث تقوم هذه التطبيقات بضغط البيانات أو منعها من استخدام بيانات الهاتف في الخلفية.
- وأيضاً يمكنك استخدام ميزة توقف التحديثات التلقائية لبعض التطبيقات لأن تلك الخاصية تستهلك الكثير من الإنترنت ويمكنك تفعيلها فقط عند اتصالك بشبكة الواي فاي.
- وأيضاً عليك بتحميل الأفلام والأغاني وكل ما تريده عند اتصالك فقط بشبكة الواي فاي.
- وأيضا يمكنك استخدام تطبيقات ضغط الصور قبل القيام بإرسالها لان ذلك يقلل من حجمها عند الإرسال ومن ثم إنترنت أقل.
- يمكنك أيضاً استخدام بدائل أخرى من التحميل كبرامج الشير أو استخدام البلوتوث عند الحاجة إلى نقل تطبيقات من هاتف أخر.
- حيث توفر لك هذه الميزة الكثير من الإنترنت.
- وأيضاً يمكنك تفعيل ميزة خطط البيانات عند استخدام بعض التطبيقات، حيث توفر لك هذه الخاصية الكثير من الإنترنت.
- فإذا قمت بتفعيل الميزات السابقة نضمن لك استهلاك أقل للإنترنت، ومن ثم توفير الكثير من النقود.