“الفلوس هتبقي معاكم بالكوم”.. موعد صرف مرتبات الموظفين بعد الزيادة الجديدة 50% ورفع الحد الأدنى للأجور 2024.. الناس مش هتنام من الفرحه النهاردة

تصدر موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة محركات البحث خلال الآونة الأخيرة، خاصةً مع اقتراب شهر مارس المقرر فيه تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، الذي وجهه به الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف أعباء الحياة ومواجهة الأزمة الاقتصادية.

مرتبات شهر مارس المقبل بالزيادة الجديدة

كشفت الحكومة المصرية عن موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة الجديدة التي اقرتها سابقاً، كما أوضحت قيمة المرتبات بالزيادة لكل درجة وظيفية وهي كالتالي:

لتصل مرتبات الدرجة الوظيفية وما يعادلها إلى 12200 جنيه.

في حين أن تسجل مرتبات الدرجة العالية وما يعادلها نحو 10200 جنيه.

كما تبلغ مرتبات درجة المدير العام وما يعادلها نحو 9200 جنيه.

بينما تشهد مرتبات الدرجة الأولى وما يعادلها قيمة 8200 جنيه.

تسجل مرتبات الدرجة الثانية وما يعادلها نحو 8000 جنيه.

تشهد مرتبات الدرجة الثالثة وما يعادلها نحو 7500 جنيه.

تسجل مرتبات الدرجة الرابعة وما يعادلها نحو 7000 جنيه.

وتلامس مرتبات الدرجة الخامسة وما يعادلها نحو 6500 جنيه.

كما تصل مرتبات الدرجة السادسة وما يعادلها نحو 6000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر مارس المقبل بالزيادة

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة المحددة، ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 50% لكي يصل إلى 6000 جنيه، بالإضافة إلى أن وجهت الحكومة المصرية أيضاً إلى زيادة مرتبات كافة الموظفين في الدولة في جميع الهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 جنيه و1200 جنيه على حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، ومن المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر مارس القادم بالزيادات الجديدة يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 وتستمر لمدة 6 أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس.