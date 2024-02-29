عيدكم مبارك… .. موعد عيد الفطر المبارك 2024 والايام الباقية على اول يوم رمضان
اقتراب حلول شهر رمضان ويهتم الكثير بالبحث عن موعد عيد الفطر المبارك 2024 بل انها من ضمن المناسبات الإسلامية التي ينتظرها العديد من المسلمون بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد عيد الفطر المبارك 2024.
موعد عيد الفطر المبارك 2024
تعد من ضمن المناسبات الإسلامية التي يرغب في التعرف على موعدها الكثير من المسلمين والتي يترقب كل المسلمون ثبوت الهلال لشهر رمضان ويتم الكشف عنه من خلال مؤتمر صحفي يعقد من قبل معهد البحوث الفلكية تحت اشراف دار الإفتاء حيث ان ايام عيد الفطر عطله رسميه تكون مدفوعة الاجر لكل الأشخاص بالقطاع الحكومي بالدولة ومن المتوقع انه سوف يكون موافق التاسع من ابريل 2024.
موعد شهر رمضان الكريم
صرحت الحسابات الفلكية أن أول أيام شهر رمضان الكريم في الحادي عشر من مارس 2024، و يترقب هذا اليوم العديد من المسلمون من كل مكان من انحاء العالم حتى يتم التقرب إلى الله والقيام بالأعمال الصالحة.
رسائل تهنئة رمضان عام 2024
يوجد العديد من رسائل تهنئة قدوم شهر رمضان المبارك ومنها:
- مبارك عليكم شهر رمضان الله يبارك لكم الشهر الفضيل ويتقبله الله بصالح الأعمال ويعودكم بأحسن حال.
- اجعل رمضان هذا العام خاتمة لأحزاننا وبداية لأفراحنا.
- اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي.
- يا رب يا رحمن بلغ قارئ الرسالة شهر رمضان واجعله يزهو حسناً وسط الجنان.
- أعاده الله عليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات.
- رمضان مبارك وعسى النبي جاري وجارك.
- رمضان كريم وينعاد عليكم بالخير.
- كل رمضان وأنت لربك طائع ولدينك رافع ولنبيك تابع.