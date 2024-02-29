عيدكم مبارك…  .. موعد عيد الفطر المبارك 2024 والايام الباقية على اول يوم رمضان

اقتراب حلول شهر رمضان ويهتم الكثير بالبحث عن موعد عيد الفطر المبارك 2024 بل انها من ضمن المناسبات الإسلامية التي ينتظرها العديد من المسلمون بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد عيد الفطر المبارك 2024.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

تعد من ضمن المناسبات الإسلامية التي يرغب في التعرف على موعدها الكثير من المسلمين والتي يترقب كل المسلمون ثبوت الهلال لشهر رمضان ويتم الكشف عنه من خلال مؤتمر صحفي يعقد من قبل معهد البحوث الفلكية تحت اشراف دار الإفتاء حيث ان ايام عيد الفطر عطله رسميه تكون مدفوعة الاجر لكل الأشخاص بالقطاع الحكومي بالدولة ومن المتوقع انه سوف يكون موافق التاسع من ابريل 2024.

موعد شهر رمضان الكريم

صرحت الحسابات الفلكية أن أول أيام شهر رمضان الكريم في الحادي عشر من مارس 2024، و يترقب هذا اليوم العديد من المسلمون من كل مكان من انحاء العالم حتى يتم التقرب إلى الله والقيام بالأعمال الصالحة.

رسائل تهنئة رمضان عام 2024

يوجد العديد من رسائل تهنئة قدوم شهر رمضان المبارك ومنها: