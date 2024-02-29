براتب خيالي … طرح العديد من وظائف القطار الكهربائي 2024 للمؤهلات العليا والمتوسطة

تم التصريح من قبل هيئة القطار الكهربائي عن توافر وظائف شاغرة وهو من ضمن أحد أبرز وسائل النقل والتي تعمل على ربط بين وسائل المواصلات المتنوعة في مصر والمدن القديمة براتب مميز وحوافز ومن خلال مقالنا سنتعرف على وظائف القطار الكهربائي 2024 للمؤهلات العليا والمتوسطة.

مميزات وظائف القطار الكهربائي

هناك هدد من المزايا التي سيحصل عليها للحصول على الوظيفية ومنها:

يتم الحصول على راتب صافي 4500 جنيه مصري.

كما انه يتيح فرص عديدة للترقي بهذا العمل.

يحصل على زيادة سنوية في الراتب الشهري.

يتم توفير للموظفين تأمينات صحية واجتماعية.

يوجد رصيد اجازات سنوية وأيضًا اجازات اعتياديه واجازات اسبوعيه و الاجازات الرسميه.

يمكن ان يسمح للموظف اشتراك بالمجان لكافة محطات القطار الكهربائى.

يوجد يونيفورم بالمجان عند استلام العمل.

ما هي اهم شروط المطلوبة للتقدم على هذه الوظيفة

يمكنك التقديم على وظائف القطار الكهربائي من خلال توافر عدد من المتطلبات والشروط، والتي من بينها:

يشترط أن تناسب طول الشخص مع جسمه.

ان يكون المتقدم حاصل على مؤهل دراسي دبلوم أو إعدادية.

يجيد القراءة والكتابة شرط أساسي للتقدم ومن ثم القبول.

ما هي اهم الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم

يرغب الكثير من الشباب التقدم للحصول على الوظائف ويتم من خلال عدد من الأوراق والمستندات حتى يتم التقديم على وظائف القطار الكهربائي ومنها: