جدول مرتبات شهر مارس … حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

يهتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باصدار بعض من القرارات المهمة حيث انه سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور 50% والذي وصل إلى ستة آلاف جنيه مصري في الشهر مع العلم على رفع قيمة المعاشات أيضًا بنسبة تصل إلى 15% ومن خلال مقالنا سنتعرف على حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024.

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

لم يتبقي سواء القليل على بداية شهر رمضان والذي سوف يكون يوم الإثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس مما ادى لزيادة البحث عن موعد صرف الراتب وانه قد تم تبكيرها لشراء المستلزمات والاحتياجات الخاصة بشهر رمضان بسبب زيادة المخاوف من غلاء الاسعار وانه لم يتم تبكير في الموحد المحدد للصرف حتى الآن.

موعد صرف معاشات مارس 2024

سوف يتم الصرف من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال شهر مارس القادم والذي سيبدأ في يوم 1 مارس للسنة الجارية 2024، حيث أن من المفترض صرف المعاشات مع أول كل شهر ميلادي ولم يتم الاعلان عن اي موعد للتبكير ولكنه سيكون في موعده الرسمي.

جدول المرتبات بعد زيادة الأجور

تم الاعلان عن زيادات جديدة في الرواتب من قبل الجهات المختصة وجاء جدول الرواتب كما يلي.