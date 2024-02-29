تابع افضل المباريات … تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024 على الاقمار الصناعية

يتساءل الكثير من محبي الساحرة عن تردد قناة أون تايم سبورت، وانها هي واحدة من أشهر وافضل القنوات الرياضية التى تقوم ببث البطولات الهامة في الشرق الأوسط، ويتم عرض الكثير من الدوريات والبطولات الحصرية المميزة، وذلك على مدار اليوم ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024 على الاقمار الصناعية.

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024 على النايل سات

تقوم إدارة قناة أون تايم سبورت بعرض الكثير من البطولات الحصرية والبرامج المتنوعة ويتم مشاهدتها على نايل سات من خلال التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:10853.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

معامل الاستقطاب: افقي.

تردد قناة أون تايم سبورت على العرب سات 2024

تمكن القناة من متابعيها عرض جميع المباريات الحصرية بصورة مجانية ويتم ذلك بأفضل جودة ويمكننا استقبلها على العرب سات من خلال التالي:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد:11861.

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معامل الاستقطاب: افقي.

ردد قناة أون تايم سبورت 2

يمكن ضبط تردد القناة بكل دقة عبر عرب سات وهي كالاتي:

معدل الترميز 27500.

التردد 11861.

الاستقطاب في الاتجاه العمودي.

عامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي عربسات.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12303.

معدل التشفير 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

الاستقطاب الأفقي.

كيف استقبال تردد قناة أون تايم سبورت لجهاز الاستقبال