استقبلها الآن بجودة عالية.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

يهتم الكثير من محبي عالم الإثارة للتعرف على معلومات خاصة عن الطبيعة والعلوم والمغامرات ويتم ذلك من خلال مشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، فقد تمتاز بعرض البرامج الوثائقية، ومن خلال مقالنا سنتعرف على قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على الأقمار الصناعية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

يمكننا استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات عليك من خلال اتباع الخطوات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11411.

معدل الترميز:3000.

معامل التصحيح:¾.

معدل الاستقطاب: افقي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات 2024

كما انه يمكن استقبال التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات من خلال اتباع ما يلي:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد:11804

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ:3/4

معدل الاستقطاب:افقي.

أهم البرامج التي تعرض على قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

تعمل قناة ناشيونال جيوغرافيك على تقديم محتوى متميز من البرامج والتي يفضل مشاهدتها الكثير والتي من بينها:

برنامج صنارة الصيد.

وقائع وأحداث.

برنامج تحقيقات الكوارث الجوية.

عمليات نقل عملاقة.

برنامج أبوكاليبس.

أساطير العالم الجليدي.

برنامج تفجيرات هندسية.

أيام عصيبة على كوكب الأرض.

برنامج الحياة البرية في أجزاء.

طريقة ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من ضمن القنوات التي تهتم بما تقدمه وانه يمكننا ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، من خلال اتباع التالي: