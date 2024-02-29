مفاجئة غير متوقعة في أسعار الاعلاف اليوم الخميس 29 فبراير 2024 في جميع المصانع

استقرت أسعار الأعلاف في مصر اليوم الخميس 29 فبراير 2024 في تعاملات الأسواق المحلية، بعد الارتفاع الذي شهدته خلال الأسبوع الماضي، و سوف نكشف لكم في السطور القادمة عن أسعار الأعلاف في مصر مع بداية تعاملات يوم الخميس 29 فبراير 2024.

سعر الأعلاف في مصر اليوم

سجل سعر الأعلاف في مصر اليوم الخميس 29من شهر فبراير أسعار جديدة، والتي سنوضحها لكم الآن، وهيا كما يلي:

علف نامي تسمين سوبر 21% سعر 28,400، بينما سجل سعر أعلاف المواشي ما بين 19,500 إلى 21,500جنيه، وسجل نوع ناهي تسمين سوبر 19% سعر 28,300، بينما يواصل طن علف الإيمان نامي 21% سعر 28,100جنيه، ويصل سعر طن علف الإيمان من نوع علف رومي إلى 23,500 جنيه.

سعر شكارة العلف ال50كيلو اليوم

تمثل أسعار شكارة العلف 50 كيلو في مصر اليوم الخميس 29فبراير مجموعة من التغيرات؛ فقد كان سعرها بنسبة 23% عند 9000 جنيها و لكنها ارتفعت إلى 21% عند 8950 جنيها، ثم تراجعت إلى 19% عند 8800 جنيها، و فيما يخص أسعار الأعلاف اليوم 2024 يتمثل الجلوتين المحلي في 15000 جنيها، في حين ارتفعت أسعار الدي دي جي إلى 20000 جنيه في عام 2023.

العوامل المؤثرة على سعر الأعلاف

يعد سعر الأعلاف من أبرز العوامل التي تؤثر على تربية الدواجن والحيوانات في مصر، حيث يشكل جزءًا كبيرًا من تكاليف الإنتاج، و يتأثر سعر الأعلاف بعوامل مثل تكلفة المواد الخام، حيث ترتبط تكلفة الإنتاج بتكلفة المواد الخام مثل الذرة والصويا وارتفاع تكلفتها يؤدي إلى زيادة سعر الأعلاف،

بينما يعتمد تصنيع الأعلاف على تكلفة الطاقة حيث يؤثر ارتفاع تكلفة الكهرباء والوقود في الإنتاج على سعر العلف، العرض والطلب أيضًا يلعبان دورًا هاماً حيث يمكن أن يتأثر سعر العلف بالعلاقة بين العرض والطلب.

تكاليف النقل والتوزيع تعتبر عاملاً مهمًا لأنها تعتمد تكلفة العلف على تكاليف نقله وخدمات أخرى تؤثر على سعره، وأخيرًا تؤثر التقلبات الجوية على إنتاج المحاصيل الزراعية المستخدمة في الأعلاف مما يؤدي إلى تقلبات في تكلفة الإنتاج وسعر الأعلاف.