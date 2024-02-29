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فرصة متتكررش … التسجيل في منحة المرأة الماكثة عبر الوكالة الوطنية الجزائرية والحصول على 800 دينار جزائرية
يعد من ضمن صور الدعم التي تقدمها الحكومة الجزائرية لمساعدته على مواجهة الظروف الصعبة بسبب ارتفاع اسعار كافة المنتجات وان منح المراة الماكثة في المنزل وهي للمراة التي ليس لها أي دخل شهري ثابت، ومن خلال مقالنا سنتعرف على التسجيل في منحة المرأة الماكثة.
التسجيل في منحة المرأة الماكثة
تعد من ضمن ما تم القيام به من الحكومة لرغبتهم في الحصول على منح الدعم ولكن لابد من توافر التالي:
- أن تكون جزائرية الجنسية وتقيم في الجزائر.
- ألا يكون لديها دخل شهري ثابت.
- كما انه لابد من توافر الدعم للمرأة المطلقة والمنفصلة.
- عدم امتلاك أصول وسجل تجاري باسمها.
- لابد من ان يتم وقوع الأبناء تحت إعالتها.
خطوات التسجيل في دعم المرأة الماكثة
حيث ان هذا الدعم هو من ضمن صور الدعم التي تقدم للمراة في الجزائر ويتم التقدم بطلب من أجل التسجيل في الدعم، وانه من يتم من خلال القيام بالاتي:
- في البداية يتم الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية الجزائرية.
- ثم يتم اختيار أيقونة تسجيل.
- إدخال البيانات الخاصة وأنه حالة عدم امتلاك حساب يتم القيام بإدخال اسم الحساب وكلمة المرور.
- اختيار دعم المرأة الماكثة.
- كتابة البيانات المطلوبة بالمكان المخصص.
- رفع المستندات في صورة pdf.
- النقر على إرسال الطلب.
- ان الهدف الاساسي من تلك المنحة هي منحة تقدم من الحكومة الجزائرية للمرأة الجزائرية وهي مقدمة لكل مت تتراوح أعمارهن من التسعة عشر عام و حتى الأربعون عام للعمل على تحسين الظروف المعيشية الصعبة.