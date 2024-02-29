منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة في مصر لعام 2024.. إليكم شروط الحصول عليها ومتطلبات الاستحقاق

في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه عدد كبير من الأسر المصرية تبرز الحاجة إلى تقديم مساعدات تساهم في تخفيف الأعباء اليومية عن كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، وقد جاءت منحة العمالة غير المنتظمة (1000 جنيه) التي صرحت عنها الحكومة المصرية كمساعدة لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي تعترض طريق العديد من المواطنين في مصر، وفي هذا المقال سنتعرف على الفئات التي يحق لها الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2024، وشروط الحصول عليها.

متطلبات صرف المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة

أعلنت السلطات المختصة عن مجموعة من المعايير والشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين للحصول على المنحة، حيث يتوجب على من يتقدمون لهذه المنحة أن يكونوا من مواطني مصر الذين يحملون جنسيتها، وأن يكون اسمهم مدرجاً في القائمة المحددة للعمال المستحقين للمنحة، كما ينبغي أن يكون لديهم بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بهم، ويجب أن يكون دخلهم محدوداً للغاية حتى يتمكنوا من التأهل لهذا الدعم المالي.

من يستحق منحة العمالة غير المنتظمة؟

منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2024 هي مخصصة للذين يعملون بنظام المرتب اليومي في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ويتلقون أجرهم على أساس يومي دون ارتباط تعاقدي ثابت، وأيضاً للعمال الذين ينتقلون من مكان لآخر لتنفيذ مهامهم وأعمالهم اليومية، وهناك أيضاً الأفراد الذين يعملون بمبادرة ذاتية ويديرون أعمالهم ونشاطاتهم بشكل مستقل دون انتماء لشركة أو مؤسسة محددة، كما شملت المنحة الباعة الجوالين الذين يعرضون سلعهم وبضائعهم على المارة في الشوارع والساحات العامة ويحملون أمتعتهم وينتقلون بحثاً عن فرص لبيع منتجاتهم، وأيضاً الأشخاص مثل الذين يتجولون في الشوارع والأحياء لتوزيع النسخ الصباحية أو النسخ المسائية للصحف على المارة والمشتركين.

كيفية التحقق من صرف منحة العمالة

تستطيع التحقق من صرف المنحة والاستعلام عنها عن طريق الخطوات البسيطة التالية:

يتعين عليك الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض اضغط على خيار “منحة العاملين في القطاع الخاص” من القائمة المتاحة قم بإدخال رقمك القومي الخاص بك في الحقل الموجود أمامك

الآن يتبقى عليك أن تنقر على كلمة “بحث” للبدء بالاستعلام والتحقق من صرف المنحة.