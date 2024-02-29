مش هتقدر تغمض عنيك.. التردد الجديد لقناة روتانا سينما 2024 وشاهد اجدد الافلام والمسلسلات hd

زادت استفسارات المواطنين الباحثين عن تردد باقة قنوات روتانا 2024 الجديدة، حيث يتطلعون بشدة إلى معرفة التردد الذي تقدم من خلاله القناة تشكيلة واسعة ومميزة من الأفلام المصرية بجودة عالية، ومنذ إطلاق هذه القناة نالت إعجاب الكثيرين في الوطن العربي، وسنقدم لكم في السطور التالية عبر موقعنا الإخباري “البديل” التردد الخاص بها على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قنوات روتانا 2024

وبالنسبة لتردد قناة روتانا الجديد لعام 2024، تسعى القناة لتقديم باقة كبيرة من الأفلام المصرية الشهيرة الرائعة، و التي تحتل مكانة خاصة في قلوب المشاهدين، ويمكنكم معرفة التردد عبر مقالنا هنا، حيث يشمل التردد على جميع الأقمار الصناعية وعلى سبيل المثال، تردد قناة روتانا سينما على نايل سات يكون كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12226.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

أما بالنسبة لعرب سات، فيمكنكم متابعة القناة عبر ما يلي:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11843.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

قناة روتانا سينما

تُعد القناة واحدة من أبرز القنوات التي تُقدم تشكيلة كبيرة و متنوعة من الأفلام، حيث تسعى جاهدة للتميّز دائماً من خلال التحديثات الدورية في التردد الخاص بها، والذي يتم تغييره بواسطة إدارتها الخاصة، وتتميز القناة بعرض المحتوى بدون تشويش أو انقطاع، و تُقدم أيضاً بشكل مجاني، ومن الجدير بالذكر اهتمام القناة بالمناسبات التاريخية والاجتماعية والدينية لتوفير برامج تتناسب مع كل مناسبة.

في ختام هذا المقال نأمل أن نكون قد وفرنا لكم المعلومات التي كنتم تبحثون عنها حول التردد الجديد لقناة روتانا سينما لعام 2024، ولمشاهدة تشكيلة واسعة من الأفلام المصرية الرائعة عبر ترددها على مختلف الأقمار الصناعية، واستمتعوا بمشاهدة محتوى مميز بجودة عالية، دمتم على اتصال مع عالم السينما عبر قناة روتانا سينما.