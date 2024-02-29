عطلة للجميع.. جدول العطل الرسمية في العراق 2024 وفق الامانة العامة لمجلس الوزارء العراقي

تُوفر دولة العراق عدة إجازات رسمية لمختلف القطاعات 2024، ولتفادي الارتفاع في معدلات الاستفسارات حول ما إذا كان غدًا سيكون إجازة رسمية أم لا قد أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي جدول العطل الرسمية لعام 2024، وفيما يلي سنوضح لكم تفاصيل الجدول الذي تم الإعلان عنه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي.

جدول العطل الرسمية في العراق 2024

تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزارة العراقي بإعلان العطل الرسمية المتبقية بشكل دوري، سواء للعاملين أو الطلاب، وتصدر إعلانات رسمية عبر منصاتها قبل كل عطلة رسمية، و يُلاحظ أن هذه العطل تُدفع بأجر للعاملين بشتى القطاعات المختلفة، و فيما يلي يتم تحديد القائمة الخاصة بالعطل الرسمية المتبقية لدولة العراق لعام 2024.

إجازة يوم نوروز الدولي: 21 مارس 2024.

عيد الفطر المبارك: 10 إبريل 2024.

إجازة عيد العمال: 1 مايو 2024.

عيد الأضحى المبارك: 16 يونيو 2024.

إجازة رأس السنة الهجرية: 7 يوليو 2024.

ثورة 14 تموز/يوليو: 14 يوليو 2024.

يوم عاشوراء: 16 يوليو 2024.

المولد النبوي الشريف: 16 سبتمبر 2024.

إجازة العيد الوطني: 3 أكتوبر 2024.

إجازة يوم النصر: 10 ديسمبر 2024.

العطل الرسمية في العراق 2024

يتمتع الطلاب في جمهورية العراق بعدة إجازات رسمية حيث يحصلون على إجازات أسبوعية بانتظام بغض النظر عن الإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الدينية التي تم التطرق إليها سابقاً، كما يتمتعون أيضاً بإجازة منتصف العام الدراسي تقدر بحوالي أسبوعين، وإجازة أطول بكثير في نهاية العام الدراسي.

يتعدى عدد العطل الرسمية في العراق بحوالي 12 عطلة، بالإضافة إلى العطل المرتبطة بالمناسبات الدينية لكل طائفة، حيث يحق لأتباع الطوائف الاستفادة منها فضلاً عن عطل نهاية الأسبوع والتي تشمل يومي الجمعة والسبت، حيث تمنحها كل المؤسسات الحكومية، ومع ذلك يجب التنويه إلى أن بعض المصالح لا تمنح إجازة إلا في يوم الجمعة فقط.