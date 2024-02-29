“المواليد فتحت” رابط اضافة المواليد عبر منصة مصر الرقمية 2024 والتموين تحدد الفئات المستحقة

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن رابط اضافة المواليد عبر منصة مصر الرقمية 2024، والذي يستطيع المواطن بكل سهولة ضم ابناءه على البطاقة الاموينية دون الحاجة إلى الخروج من المنزل والتعرض للتكدس والإزدحام داخل المكاتب والهيئات الحكومية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات اضافة المواليد 2024.

حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تخصيص رابط الكتروني لاضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، وأكدت الوزارة إلى أنه سوف يتم تفعيل الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك حرصاً من الحكومة المصرية على تقديم العون والمساعدة لعدد كبير من المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وغلاء الأسعار الذي يعاني منه المواطن المصري من مسؤوليات ، وإليكم رابط الاضافة.

خطوات انشاء حساب على منصة مصر الرقمية

الدخول على منصة مصر الرقمية من هنا.

انشاء حساب على المنصة عن طريق الرقم القومي ورقم المصنع واسم الأم.

ثم ادخل رقم الموبايل.

سوف يصلك رسالة تأكيد على رقم الهاتف المسجل.

ادخل الكود المكون من 6 ارقام في الخانات الموضحة أمامك.

ثم ادخل البريد الالكتروني الخاص بك.

سوف يتم توجيهك إلى الصفحة الرئيسية للدخول .

رابط اضافة المواليد عبر منصة مصر الرقمية 2024