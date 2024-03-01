ينهار تخفيضات.. مفاجئة غير متوقعه في سعر طن أرز الشعير اليوم الجمعة 1 مارس 2024 في جميع المصانع

العديد من التجار يبحثون عن سعر أرز الشعير اليوم، الجمعة 1 مارس 2024، حيث يعتبر الأرز الشعير من أهم المحاصيل الغذائية والصادرة في مصر، حيث يتميز بجودته وخصائصه الفريدة ويحقق عوائد اقتصادية مهمة من التصدير في مصر، وفي هذا المقال سنقدم لكم تقريرًا حول سعر طن الأرز الشعير اليوم وسعر كيلو الأرز في الأسواق المحلية.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

يتم استخدام الأرز الشعير في صناعة أعلاف الحيوانات، حيث يُباع بالطن للمضاربين الذين يقومون بعمليات التقشير والتبييض واستخراج الأرز الأبيض وتعبئته، ويُستخدم القشر أيضاً في إنتاج عدة منتجات بما في ذلك أعلاف الحيوانات، و يتأثر سعر طن الأرز الشعير اليوم بعدة عوامل من أهمها العوامل الاقتصادية وعوامل العرض والطلب، و تلك العوامل تلعب دورًا هامًا في تحديد السعر النهائي للأرز الذي يصل إلى المستهلك، وفي هذا السياق يتم الإعلان عن سعر طن الأرز الشعير والأبيض اليوم الجمعة بتاريخ 1 مارس 2024 على النحو التالي:

تسجل قيمة طن أرز شعير رفيع الحبة 18,200 جنيه، بينما يبلغ سعر طن أرز شعير عريض الحبة اليوم حوالي 19,400 جنيه، و فيما يتعلق بالأرز الأبيض رفيع الحبة التي تسجل قيمته حوالي 30,000 جنيه للطن، بينما يصل سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة إلى 31,000 جنيه.

سعر كيلو الأرز اليوم

يظهر اهتمام كبير من قِبَل الأسر المصرية بمعرفة أسعار كيلو الأرز في المعارض والأسواق المحلية، حيث يُعتبر الأرز من السلع الغذائية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في البيوت المصرية، حيث تم تصنيفه من قِبل رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي كواحدة من السلع الأساسية، وفي هذا السياق يعتبر الأرز عريض الحبة هو الأعلى من حيث الجودة والسعر، بينما يكون الأرز رفيع الحبة هو الأقل سعراً نسبةً لأسعار اليوم التي تتراوح ما بين 28 و30 جنيهًا للكيلو الواحد.