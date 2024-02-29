خزني واملي الفريزر لرمضان .. انخفاض جديد في اسعار الفراخ البيضاء اليوم الآن

شهدت اسعار الفراخ البيضاء اليوم الآن انخفاض جديد بعد الإنخفاض الذي شهدته اسعار الأعلاف الخاصة بالدواجن، وكذلك بعد إنخفاض سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري، حيث تعد هذا الإنخفاض بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدتها اسعار الدواجن في الآونة الأخيرة حيث وصل سعر الكيلو للفراخ البيضاء سعر 120 جنيه للمستهلك وربما أعلى حسب كل منطقة، وفيما هو آت نوضح لكم آخر سعر وصلت إليه الدواجن اليوم فضلاً تابعونا.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم الآن

أدى مشروع رأس الحكمة إلى انهيار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وذلك في السوق الموازية، مما ترتب عليه انخفاض أسعار الأعلاف ومن ثم انخفاض أسعار الدواجن، وذلك لليوم الرابع على التوالي بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدتها اسعار الدواجن في الآونة الأخيرة، حيث وصل سعر الكيلو في الفراخ البيضاء اليوم إلى التالي:

سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم في البورصة الرئيسية سعر 88 جنيه مصري، بحيث تصل إلى المستهلك بسعر 95 جنيه وأكثر على حسب المنطقة السكنية التي تباع بها.

في حين وصل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء سعر 79 جنيه.

وسعر كيلو الدواجن البلدي هو 120 جنيه.

وسعر كيلو البط البلدي اليوم هو 150 جنيه.

أسعار كارتونة البيض اليوم

سجل سعر كارتونة البيض اليوم سعراً جديداً للمستهلك، وذلك على حسب نوع البيض سواء كان أحمر أو أبيض كالتالي: