هل هناك تعديل على جدول مواعيد المدارس في شهر رمضان؟.. وكيف سيكون حال الدوام في المدارس ذات الفترتين؟

مع اقتراب دخولنا في شهر رمضان المبارك بعد أيام قليلة، تنطلق التساؤلات حول تأثيره المحتمل على عملية التعليم، وتحديداً على جداول المواعيد في الفصل الدراسي الثاني، حيث يطرح الطلاب وأولياء الأمور تساؤلات عدة، منها إذا كانت هناك توقعات بتغييرات في جداول الدراسة خلال هذا الشهر المبارك، أم أن الأمور ستبقى على ما هي عليه، وفي حال استمرار المواعيد كما هي، فهل سيكون هناك فرصة لتخفيض ساعات الدراسة؟.

وزارة التربية المصرية توضح رسمياً حال جدول مواعيد الطلاب في رمضان

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية عدم وجود نية لإدخال أي تعديلات على جداول الحضور والانصراف، باستثناء تعديل طفيف في مدة الحصة، حيث سيتم تخفيضها من 10 إلى 15 دقيقة، ويأتي هذا التعديل انطلاقاً من احتياجات الطلاب والمدرسين خلال شهر رمضان، وذلك لمساعدتهم في إدارة الوقت بشكل أفضل بين التزاماتهم المدرسية والأنشطة المنزلية، كما يجدر بالذكر أن هذا التغيير لا يؤثر على جودة التعليم، كما ذكرت الوزارة أنه سيتم استكمال شرح المقررات الدراسية بشكل كامل قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني.

ما هي المواعيد المقترحة للمدارس الفترتين؟

أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تعديل مواعيد الحضور والانصراف في المدارس ذات الفترتين خلال شهر رمضان، وسيتم ترك مسؤولية تحديد هذه المواعيد للمديريات التعليمية التابعة لها المدارس، حيث إنها تمتلك المعرفة الشاملة في تنظيم النظام الدراسي وتوزيع المناهج بطريقة مناسبة للظروف المحلية، بالإضافة إلى ذلك حثت الوزارة المديريات على ضرورة ترتيب مواعيد الانصراف بما يتناسب مع وقت الإفطار، مع التأكيد على أهمية الحضور الدراسي الإلزامي لجميع الطلاب، بما في ذلك طلاب الشهادات والنقل، وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي طالب يتغيب عن الدراسة بشكل غير مبرر.