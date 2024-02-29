مفتوح الان.. Link رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراقية 2024 بالاسم عبر مديرية شؤون البطاقة الموحدة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن جميع المواطنين يستطيعون الحصول على رابط حجز البطاقة الوطنية لعام 2024 بسهولة عبر الإنترنت، حيث يمكنهم الدخول إلى البوابة الإلكترونية التابعة لمديرية شؤون البطاقة الموحدة الجديدة، حيث توفر الوزارة رابط استمارة الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة 2024، والتي تعتبر هوية رسمية لكل مواطن عراقي و بديلًا رسميًا لشهادة الجنسية، وأصبحت ضرورية لجميع المواطنين في العراق، و في هذا المقال سوف نعرض معكم خطوات حجز البطاقة الموحدة لعام 2024.

رابط حجز البطاقة الوطنية 2024

بإمكان جميع الراغبين في حجز بطاقة الهوية الوطنية الموحدة 2024 أن يكونوا حاملين لاستمارة الحجز من خلال موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية، ويتم إدخال جميع البيانات المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للمديرية دون الحاجة إلى الانتقال إلى المركز الإداري، و سوف يتم إصدار البطاقة في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، و يمكنك حجز البطاقة باتباع الخطوات البسيطة المحددة في السطور التالية.

الدخول على الرابط الخاص بموقع مديرية شؤون البطاقة الموحدة. النقر على أيقونة حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة من خلال الصفحة الرئيسية. إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة ومن ثم إدخال رقم الجوال الخاص. النقر على مربع “حجز”. وفي النهاية قم بطباعة إيصال الحجز وتقديمه إلى المديرية

الوثائق المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة

وزارة الداخلية العراقية تعلن عن الوثائق المطلوبة للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني للحصول على بطاقة الهوية الوطنية لعام 2024، حيث تشمل هذه الوثائق ما يلي:

نسخة من البطاقة التالفة.

نسخة من المؤهل الدراسي.

نسخة من وثيقة عقد العمل.

شهادة التجنيد.

نسخة من شهادة الميلاد في حالة طلب بطاقة لأول مرة.

وفي ختام مقالنا هذا نشد على أهمية حجز بطاقة الهوية الوطنية الموحدة لعام 2024 في العراق، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي المقدم من وزارة الداخلية، كما يمكنكم أيضا اتباع الخطوات البسيطة لتعبئة الاستمارة وإكمال عملية الحجز عبر الإنترنت، مع التأكيد من ضرورة تقديم الوثائق المطلوبة لضمان سهولة وسرعة إصدار البطاقة الوطنية الموحدة.