“نزلها الآن”.. تردد قناة عمان الرياضية الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

بدأت قناة عمان الرياضية عملها في 1974م، ومنذ هذا العالم وهي جذبت أعداد كبير من المشاهدين من مختلف أنحاء العالم، وذلك حيث أنها تقوم بعرض البطولات والأحداث الرياضية على المستويين المحلى والدولي، وهي تعد الخيار الأمثل لمن يرغب في متابعة المحتوى الرياضي طوال اليوم، وهذا ما دفع الكثير للبحث عن تردد قناة عمان الرياضية، ودائمًا ما تقوم إدارة القناة بتطويرها وإستخدام تقنيات مميزة تساعد في الوصول إلى الجمهور في أبعد الأماكن على مختلف الأقمار الصناعية.

قناة عمان الرياضية

تتبع القناة للسلطة العمانية، وهي تقوم ببث البرامج الحوارية الرياضية والمسابقات والبطولات الرياضية على مدار 24 ساعة بجودة ودقة عالية، ولا تهتم القناة فقط بكرة القدم، ولكن عبر شاشتها سوف تشاهد مباريات الفروسية وكرة التنس وغيرهم، والبطولات التي تعرضها القناة تشمل بطولة كأس السلطان قابوس، كأس سوبر عمان، الدوري العماني، مباريات المنتخب الوطني العماني، بطولة كأس الخليج، مباريات كأس الخليج.

تردد قناة عمان الرياضية للنايل سات

يوجد عدد كبير من مستخدمي القمر الصناعي نايل سات، والذين بالتأكيد يحبون مشاهدة المباريات والبرامج الرياضية، وكل ذلك يُعرض على شاشة قناة عمان الرياضية، والتي تتمثل احداثياتها لهذا القمر الصناعي فيما يلي:

التردد: 12111.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD

تردد قناة عمان الرياضية للعرب سات

تستخدم ملايين المنازل القمر الصناعي عرب سات في ما يزيد عن 100 دولة، وإذا كنت من مستخدمي هذا القمر الصناعي فإليك التردد التالي:

التردد: 12456.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي

الجودة: SD

كيفية تنزيل قناة عمان الرياضية

بعد التعرف على تردد قناة عمان الرياضية، يمكن بسهولة بالغة تنزيل القناة على تليفزيونك، فقط عليك اتباع الخطوات الآتية: