“خبر زي الورد قبل الشهر الكريم “.. الحكومة العراقية تعلن موعد زيادة رواتب المتقاعدين لعام 2024 لهذه الفئات.. شوف نفسك يمكن منهم!!

من بعد طول انتظار من قبل عدد كبير جدا من المتقاعدين داخل دوله العراق قد أعلنت وزاره المالية نبأ هام وعاجل بخصوص زيادة رواتب المتقاعدين وبناء عليه أصبح يبحث الكثير من أصحاب المعاشات في دوله العراق عن موعد صرف رواتب التقاعد الخاصة بشهر مارس، وهذا بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر فبراير الجاري، علما بأن الحكومة العراقية قد أوضحت منذ فترة قريبة تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين بقيمة 100 ألف دينار عراقي، لكل مواطن على أن يكون هذا في سبيل الإعانة لتلك الفئة الذين بحاجة إلى الدعم المالي خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها معظم دول العالم بسبب موجة غلاء الأسعار، ومن بينهم دوله العراق تابعونا لمزيد من التفاصيل.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لمارس 2024

نجد أن الحكومة العراقية حددت موعد الثابت لصرف الرواتب المتقاعدين في العراق على أن يكون هذا في بداية الشهر الميلادي طالما لم يصادف هذا أي عطلة رسمية، حيث إن إذا حدث هذا الأمر فيتم التأجيل للصرف لليوم الذي يليه ونجد أنه بالنسبة لسلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة، فنجد أن كل مواطن من أصحاب المعاشات يتقاضى 400 ألف دينار عراقي سوف يأخذ بداية من شهر مارس 500 ألف دينار عراقي، وأما إذا كان نصيب من معاش التقاعد 500 ألف دينار عراقي فسوف يزيد أيضا بمقدار 100 ألف ليصل إلى 600 ألف دينار عراقي وهكذا، على أن سوف يتم تطبيق تلك الزيادة على جميع الأفراد المتقاعدين باستثناء فقط الأفراد الذين يتقلدون معاش مليون دينار عراقي فيما أعلى.

طريقة الاستعلام عن الراتب التقاعدي بعد الزيادة

في هذا السياق قد أوضحت وزارة المالية العراقية كل التفاصيل التي تتعلق بطريقة الاستعلام عن راتب التقاعد على أن يكون هذا من خلال الموقع الرسمي لوزارة المالية وإتباع تلك الخطوات: