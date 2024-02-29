“هنصوم اد ايه؟؟”.. موعد شهر رمضان 2024 في الدول العربية وامساكية الشهر كاملة ومتى يتم استطلاع هلال رمضان؟

موعد شهر رمضان 2024، تزايد البحث من قبل المواطنين حول موعد شهر رمضان 2024 الذي يعد واحدا من أعظم شهور العام على الاطلاق، نظرا لما يجمله من غفران وخيرا وبركات، وكما نعرف فأن شهر رمضان نزل فيه القرآن على أشرف الخلق الصادق الامين سيدنا محمد ابن عبد الله، وسنتعرف على موعد استطلاع هلال شهر رمضان وموعد اول ايامه.

موعد شهر رمضان 2024

وفقا للحسابات الفلكية فأن موعد شهر رمضان 2024 واولى أيامه سيكون يوم الإثنين 11 مارس 2024، أي تفصلنا عنه 12 يومًا، ويستمر شهر رمضان لمدة 30 يومًا، أي سيكون الشهر الكريم كاملا هذا العام، على أن يكون موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 وتستمر اجازته حتى يوم السبت الموافق 12 من الشهر نفسه.

موعد استطلاع هلال رمضان 2024

كشف الدكتور جاد القاضي، في بيان للمعهد الأسبوع الماضي عن موعد استطلاع هلال رمضان2024، حيث ذكر أن هلال شهر رمضـان لعام 1445 هجريًا سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ، الموافق يوم 10 مارس 2024 وهو يوم استطلاع هلال شهر رمضان 2024.

امساكية رمضان 2024

واليكم امساكية رمضان 2024 حسب التوقيت المحلي لمحافظتي القاهرة والجيزة لمعرفة عدد ساعات الصوم وكذلك مواقيت الصلاة:

اليوم عدد ساعات الصوم السحور الإمساك آذان الفجر الشروق آذان الظهر آذان العصر آذان المغرب آذان العشاء 1 رمضان: الاثنين 11 مارس 13 ساعة و 18 دقيقة 2:23 4:23 4:43 6:09 12:05 3:28 6:01 7:18 2 رمضان: الثلاثاء 12 مارس 13 ساعة و 20 دقيقة 2:22 4:22 4:42 6:08 12:05 3:28 6:02 7:19 3 رمضان: الأربعاء 13 مارس 13 ساعة و 22 دقيقة 2:20 4:20 4:40 6:07 12:04 3:29 6:02 7:19 4 رمضان: الخميس 14 مارس 13 ساعة و 24 دقيقة 2:19 4:19 4:39 6:06 12:04 3:29 6:03 7:20 5 رمضان: الجمعة 15 مارس 13 ساعة و 25 دقيقة 2:18 4:18 4:38 6:04 12:04 3:29 6:03 7:21 6 رمضان: السبت 16 مارس 13 ساعة و 27 دقيقة 2:17 4:17 4:37 6:03 12:03 3:29 6:04 7:21 7 رمضان: الأحد 17 مارس 13 ساعة و 30 دقيقة 2:15 4:15 4:35 6:02 12:03 3:29 6:05 7:22 8 رمضان: الإثنين 18 مارس 13 ساعة و 31 دقيقة 2:14 4:14 4:34 6:01 12:03 3:29 6:05 7:23 9 رمضان: الثلاثاء 19 مارس 13 ساعة و 33 دقيقة 2:13 4:13 4:33 6:00 12:03 3:30 6:06 7:23 10 رمضان: الأربعاء 20 مارس 13 ساعة و 35 دقيقة 2:12 4:12 4:32 5:58 12:02 3:30 6:07 7:24 11 رمضان: الخميس 21 مارس 13 ساعة و 37 دقيقة 2:10 4:10 4:30 5:57 12:02 3:30 6:07 7:25 12 رمضان: الجمعة 22 مارس 13 ساعة و 39 دقيقة 2:09 4:09 4:29 5:56 12:02 3:30 6:08 7:25 13 رمضان: السبت 23 مارس 13 ساعة و 40 دقيقة 2:08 4:08 4:28 5:55 12:01 3:30 6:08 7:26 14 رمضان: الأحد 24 مارس 13 ساعة و 43 دقيقة 2:06 4:06 4:26 5:54 12:01 3:30 6:09 7:27 15 رمضان: الإثنين 25 مارس 13 ساعة و 45 دقيقة 2:05 4:05 4:25 5:52 12:01 3:30 6:10 7:28 16 رمضان: الثلاثاء 26 مارس 13 ساعة و 46 دقيقة 2:04 4:04 4:24 5:51 12:00 3:30 6:10 7:28 17 رمضان: الأربعاء 27 مارس 13 ساعة و 49 دقيقة 2:02 4:02 4:22 5:50 12:00 3:30 6:11 7:29 18 رمضان: الخميس 28 مارس 13 ساعة و 50 دقيقة 2:01 4:01 4:21 5:49 12:00 3:30 6:11 7:30 19 رمضان: الجمعة 29 مارس 13 ساعة و 50 دقيقة 2:00 4:00 4:20 5:47 12:00 3:30 6:12 7:30 20 رمضان: السبت 30 مارس 13 ساعة و 55 دقيقة 1:58 3:58 4:18 5:46 11:59 3:30 6:13 7:31 21 رمضان: الأحد 31 مارس 13 ساعة و 56 دقيقة 1:57 3:57 4:17 5:45 11:59 3:30 6:13 7:32 22 رمضان: الإثنين 1 أبريل 13 ساعة و 58 دقيقة 1:56 3:56 4:16 5:44 11:59 3:30 6:14 7:33 23 رمضان: الثلاثاء 2 أبريل 14 ساعة 1:54 3:54 4:14 5:43 11:58 3:30 6:14 7:33 24 رمضان: الأربعاء 3 أبريل 14 ساعة ودقيقتين 1:53 3:53 4:13 5:41 11:58 3:30 6:15 7:34 25 رمضان: الخميس 4 أبريل 14 ساعة و 4 دقائق 1:52 3:52 4:12 5:40 11:58 3:30 6:16 7:35 26 رمضان: الجمعة 5 أبريل 14 ساعة و 6 دقائق 1:50 3:50 4:10 5:39 11:57 3:30 6:16 7:36 27 رمضان: السبت 6 أبريل 14 ساعة و 8 دقائق 1:49 3:49 4:09 5:38 11:57 3:30 6:17 7:36 28 رمضان: الأحد 7 مارس 14 ساعة و 10 دقائق 1:48 3:48 4:08 5:37 11:57 3:30 6:18 7:37 29 رمضان: الإثنين 8 مارس 14 ساعة و 12 دقيقة 1:46 3:46 4:06 5:36 11:57 3:30 6:18 7:38 30 رمضان: الثلاثاء 9 أبريل 14 ساعة و 14 دقيقة 1:45 3:45 4:05 5:34 11:56 3:30 6:19 7:39

ادعية استقبال شهر رمضان

– اللّهم بلغّنا رمضان، وأعنّا فيه على الصيام والقيام وفعل الخيرات واجتناب المُحرّمات.

– اللّهم أهلّه علينا في أتمّ الصحة والعافية والسعادة والرّضا نحن وجميع أهلينا وجميع المسلمين.

– اللّهم بلغّنا رمضان، وارزقنا فيه تلاوة القرآن العظيم وتدبّره، وأعنّا على فهمه وتطبيقه.

– اللّهم بلغنا إياه بلوغًا يُغيّر حالنا إلى الأفضل، ويُطهّر أنفسنا من الداخل.

– اللّهم اجعله شهر عزِّ للإسلام والمسلمين.

– اللّهم اجعله شهرًا تستقيم فيه حياتنا، وتنصلح فيه أمورنا، وترزقنا فيه كل خير في الدنيا والآخرة.