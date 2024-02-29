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“هنصوم اد ايه؟؟”.. موعد شهر رمضان 2024 في الدول العربية وامساكية الشهر كاملة ومتى يتم استطلاع هلال رمضان؟

موعد شهر رمضان 2024

Dina elmaghrabyمنذ 4 ساعات
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موعد شهر رمضان 2024
موعد شهر رمضان 2024

موعد شهر رمضان 2024، تزايد البحث من قبل المواطنين حول موعد شهر رمضان 2024 الذي يعد واحدا من أعظم شهور العام على الاطلاق، نظرا لما يجمله من غفران وخيرا وبركات، وكما نعرف فأن شهر رمضان نزل فيه القرآن على أشرف الخلق الصادق الامين سيدنا محمد ابن عبد الله، وسنتعرف على موعد استطلاع هلال شهر رمضان وموعد اول ايامه.

موعد شهر رمضان 2024

وفقا للحسابات الفلكية فأن موعد شهر رمضان 2024 واولى أيامه سيكون  يوم الإثنين 11 مارس 2024، أي تفصلنا عنه 12 يومًا، ويستمر شهر رمضان لمدة 30 يومًا، أي سيكون الشهر الكريم كاملا هذا العام، على أن يكون موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 وتستمر اجازته حتى يوم السبت الموافق 12 من الشهر نفسه.

موعد استطلاع هلال رمضان 2024

كشف الدكتور جاد القاضي، في بيان للمعهد الأسبوع الماضي عن موعد استطلاع هلال رمضان2024، حيث ذكر أن هلال شهر رمضـان لعام 1445 هجريًا سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ، الموافق يوم 10 مارس 2024 وهو يوم استطلاع هلال شهر رمضان 2024.

امساكية رمضان 2024

واليكم امساكية رمضان 2024 حسب التوقيت المحلي لمحافظتي القاهرة والجيزة لمعرفة عدد ساعات الصوم وكذلك مواقيت الصلاة:

اليومعدد ساعات الصومالسحورالإمساكآذان الفجرالشروقآذان الظهرآذان العصرآذان المغربآذان العشاء
1 رمضان: الاثنين 11 مارس13 ساعة و 18 دقيقة2:234:234:436:0912:053:286:017:18
2 رمضان: الثلاثاء 12 مارس13 ساعة و 20 دقيقة2:224:224:426:0812:053:286:027:19
3 رمضان: الأربعاء 13 مارس13 ساعة و 22 دقيقة2:204:204:406:0712:043:296:027:19
4 رمضان: الخميس 14 مارس13 ساعة و 24 دقيقة2:194:194:396:0612:043:296:037:20
5 رمضان: الجمعة 15 مارس13 ساعة و 25 دقيقة2:184:184:386:0412:043:296:037:21
6 رمضان: السبت 16 مارس13 ساعة و 27 دقيقة2:174:174:376:0312:033:296:047:21
7 رمضان: الأحد 17 مارس13 ساعة و 30 دقيقة2:154:154:356:0212:033:296:057:22
8 رمضان: الإثنين 18 مارس13 ساعة و 31 دقيقة2:144:144:346:0112:033:296:057:23
9 رمضان: الثلاثاء 19 مارس13 ساعة و 33 دقيقة2:134:134:336:0012:033:306:067:23
10 رمضان: الأربعاء 20 مارس13 ساعة و 35 دقيقة2:124:124:325:5812:023:306:077:24
11 رمضان: الخميس 21 مارس13 ساعة و 37 دقيقة2:104:104:305:5712:023:306:077:25
12 رمضان: الجمعة 22 مارس13 ساعة و 39 دقيقة2:094:094:295:5612:023:306:087:25
13 رمضان: السبت 23 مارس13 ساعة و 40 دقيقة2:084:084:285:5512:013:306:087:26
14 رمضان: الأحد 24 مارس13 ساعة و 43 دقيقة2:064:064:265:5412:013:306:097:27
15 رمضان: الإثنين 25 مارس13 ساعة و 45 دقيقة2:054:054:255:5212:013:306:107:28
16 رمضان: الثلاثاء 26 مارس13 ساعة و 46 دقيقة2:044:044:245:5112:003:306:107:28
17 رمضان: الأربعاء 27 مارس13 ساعة و 49 دقيقة2:024:024:225:5012:003:306:117:29
18 رمضان: الخميس 28 مارس13 ساعة و 50 دقيقة2:014:014:215:4912:003:306:117:30
19 رمضان: الجمعة 29 مارس13 ساعة و 50 دقيقة2:004:004:205:4712:003:306:127:30
20 رمضان: السبت 30 مارس13 ساعة و 55 دقيقة1:583:584:185:4611:593:306:137:31
21 رمضان: الأحد 31 مارس13 ساعة و 56 دقيقة1:573:574:175:4511:593:306:137:32
22 رمضان: الإثنين 1 أبريل13 ساعة و 58 دقيقة1:563:564:165:4411:593:306:147:33
23 رمضان: الثلاثاء 2 أبريل14 ساعة1:543:544:145:4311:583:306:147:33
24 رمضان: الأربعاء 3 أبريل14 ساعة ودقيقتين1:533:534:135:4111:583:306:157:34
25 رمضان: الخميس 4 أبريل14 ساعة و 4 دقائق1:523:524:125:4011:583:306:167:35
26 رمضان: الجمعة 5 أبريل14 ساعة و 6 دقائق1:503:504:105:3911:573:306:167:36
27 رمضان: السبت 6 أبريل14 ساعة و 8 دقائق1:493:494:095:3811:573:306:177:36
28 رمضان: الأحد 7 مارس14 ساعة و 10 دقائق1:483:484:085:3711:573:306:187:37
29 رمضان: الإثنين 8 مارس14 ساعة و 12 دقيقة1:463:464:065:3611:573:306:187:38
30 رمضان: الثلاثاء 9 أبريل14 ساعة و 14 دقيقة1:453:454:055:3411:563:306:197:39

ادعية استقبال شهر رمضان

– اللّهم بلغّنا رمضان، وأعنّا فيه على الصيام والقيام وفعل الخيرات واجتناب المُحرّمات.

– اللّهم أهلّه علينا في أتمّ الصحة والعافية والسعادة والرّضا نحن وجميع أهلينا وجميع المسلمين.

– اللّهم بلغّنا رمضان، وارزقنا فيه تلاوة القرآن العظيم وتدبّره، وأعنّا على فهمه وتطبيقه.

– اللّهم بلغنا إياه بلوغًا يُغيّر حالنا إلى الأفضل، ويُطهّر أنفسنا من الداخل.

– اللّهم اجعله شهر عزِّ للإسلام والمسلمين.

– اللّهم اجعله شهرًا تستقيم فيه حياتنا، وتنصلح فيه أمورنا، وترزقنا فيه كل خير في الدنيا والآخرة.

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Dina elmaghrabyمنذ 4 ساعات
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