“الحق ثبتها” تردد قناة mbc مصر MBC Masr 2024 وقائمة مسلسلات رمضان 2024
الى جميع عشاق الدراما العربية يتفقون في هذه الأيام على البحث عن تردد قناة MBC مصر 2024 لمتابعة جميع المسلسلات العربية التي تُعرض يومياً على قناة ام بي سي مصر إنها واحدة من أشهر وأهم القنوات التي نجحت في جذب نسب مشاهدة عالية جدًا في الآونة الأخيرة ويزداد البحث عنها يومًا بعد يوم لأنها تعرض المسلسلات العربية بشكل حصري على قناة mbc masr بدون انقطاع أو تشويش تام.
تردد قناة mbc مصر
تردد قناة ام بي سي مصر على النايل سات والعرب سات من خلال السطور التالية لتختار ما يناسبك:
تردد قناة mbc ام بي سي مصر على العرب سات
عندما يطلب إضافة التردد إلى جهاز الاستقبال الخاص بك قم بتقديم المعلومات التالية لتحديد تردد القناة على النايل سات:
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|معامل التصحيح ⅚
تردد قناة ام بي سي مصر عرب سات
- التردد 11270
- علاوة على ذلك، تصحيح الخطأ: ⅚.
- الترميز 27500 .
- أثناء التعديل: QPSK، DVB-S.
- الاستقطاب العمودي.
- 26 درجة شرقا هي الدرجة الأخرى.
مسلسلات رمضان 2024 علي قناة ام بي سي مصر
الشبكة لديها اتفاقيات لبث مجموعة واسعة من البرامج بما في ذلك برنامج رامز جلال الجديد للمقالب والعديد من المسلسلات المثيرة التي يلعب فيها كبار الممثلين والمشاهير دور رامز جلال واتفقت القناة على بث مجموعة واسعة من البرامج، بما في ذلك برنامج رامز جلال الجديد للمقالب والعديد من المسلسلات المثيرة التي يلعب فيها أكبر النجوم والفنانين الأدوار الرئيسية وسنعرض لكم بعض البرامج التي تبثها القناة خلال شهر رمضان:
- مسلسل كوبرا: تدور القصة حول ميكانيكي يواجه العديد من التحديات في الحياة ويضطر إلى الاختيار بين اتباع الطريق الجيد أو السيئ ومن إخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولته محمد إمام، ومنة فضالي، وهشام إسماعيل.
- الجزء الرابع من سلسلة المدح: ويعرض الجزء الرابع من المسلسل، الذي يشارك فيه الفنانون حمادة هلال، وهبة مجدي، وسحر الصايغ، وخالد سرحان، وفتحي عبد الوهاب، بعد النجاح الهائل الذي حققته الأجزاء الثلاثة الأولى وتستمر القصة مع قتال المداح للجن وإطار من الأحداث الدرامية المشوقة حيث يلتقي بملك الجن قزح و المسلسل من إخراج أحمد سمير فرج.
- سلسلة صلة رحم: الفيلم من إخراج تامر نادي، وبطولة إياد نصار، ويسرا اللوزي، ودنيا ماهر.
- مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عيد، وتدور الأحداث حول الشخصية التاريخية حسن الصباح.