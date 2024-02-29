“نزليها وفرحي عيالك” .. تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على نايل سات2024.. عالم الوثائق بين ايديك..!!
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات هو أحد المواضيع التي تثير اهتمام الكثيرين، خصوصا من يهتمون بمتابعة البرامج التي تعرض على هذه القناة الشهيرة، تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أبرز القنوات التي تهتم بعرض الوثائقيات العلمية والثقافية، وتقدم محتوى مميز يجذب الكثير من المشاهدين، وتقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك مجموعة متنوعة من البرامج التي تتناول مواضيع مثل الطبيعة، الحيوانات، التاريخ، العلوم، والثقافات، وتقدمها بشكل مشوق وممتع للمشاهدين من جميع الأعمار، وبسبب جودة محتوى القناة وشهرتها الواسعة، فإن الكثيرين يسعون إلى الحصول على ترددها على النايل سات لمتابعة برامجها بانتظام.
تردد قناة ناشونال جيوغرافيك
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات يعتبر أمراً مهماً لمن يرغبون في متابعة برامجها، حيث يتطلب ذلك ضبط القناة على الريسيفر الخاص بهم، توفر هذه القناة ترددات متنوعة تتيح للمشاهدين استقبالها بسهولة، وتتيح لهم متابعة برامجها دون أي عوائق، في البداية
- القمر الصناعي نايل سات.
- التردد 12467.
- ومعدل الاستقطاب الأفقي.
- معدل ترميز 27500.
- ومعدل تصحيح الخطأ ا ⅔.
مميزات القناة
- محتوى تعليمي وتثقيفي ممتاز في مجالات مثل العلوم الطبيعية، الحياة البرية، التاريخ، الثقافات، والاستكشافات.
- صور وفيديوهات عالية الجودة تعرض العالم بشكل مثير وجميل.
- برامج وثائقية تسلط الضوء على قصص ملهمة ورحلات استكشافية مثيرة.
- تقارير وتحقيقات عميقة في مجالات مختلفة تثري المعرفة وتوسع الأفق.
- توفير محتوى متنوع بلغات متعددة لتعزيز الوصول العالمي للمعلومات.
- تقديم برامج توعية بالبيئة وحماية الحياة البرية والمحافظة على الطبيعة.
- إنتاج محتوى أصلي ومميز يجمع بين الترفيه والتعليم بشكل فعال.