قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON و ON Drama

بعدما أعلنت قناة ON عن قائمة مسلسلات رمضان 2024، والتي من المقرر أن يتم عرضها على شاشتها الصغيرة، حيث أكدت إدارة القناة على عرض 7 أعمال جديدة والتي أيضاً سوف يتم عرضها حصرياً على عدد كبير من القنوات الفضائية، وأشارت القناة إلى أن المسلسلات من نوعية الـ 15 حلقة والـ 30 حلقة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مسلسلات رمضان على قناة ON ……

قائمة مسلسلات رمضان 2024

حيث يتشوق عدد كبير من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات للإطلاع على قائمة مسلسلات رمضان 2024، والتي من المقرر أن يتم عرضها في شهر رمضان 2024، وكانت إدارة قناة on أعلنت عن قائمة الأعمال الرمضانية لعام 2024 والتي جاءت كالتالي:

مسلسل الكبير اوي 8

حيث تعرض قناة ON مسلسل الكبير أوي 8 والذي يضم مجموعة من نجوم وأبطال السينما المصرية ومنهم أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل بيت الرفاعي

ويضم مسلسل بيت الرفاعي عدد كبير من أبطال الدراما المصرية والمسلسل بطولة الفنان أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، دنيا المصرى، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، إبراهيم السمان، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل حق عرب

ويشارك الفنان احمد العوضي في هذا الموسم في بطولة مسلسل حق عرب ليعد المسلسل الأول بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز ويشاركه في البطولة دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل جودر (15 حلقة)

كما يهتم عدد كبير من المشاهدين بمتابعة المسلسلات التاريخية ويظهر الفنان ياسر جلال في مسلسل جودر برفقة الفنانة نور اللبنانية ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

مسلسل كامل العدد الموسم 2

وبعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل كامل العدد الجزء الأول، والذي تم عرضه على قناة mbc مصر ،ومن المقرر أن يتم عرض الجزء الثاني على قناة on ويشارك في المسلسل عدد من نجوم وأبطال الدراما والسينما المصرية ومنهم: دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى.