بشرى سارة للمواطنين! انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق بعد هبوط الدولار

شهدت مصر الغلاء الأسعار بشكل كبير في الفترة السابقة، لكن مع اقتراب شهر رمضان المبارك تم تراجع سريعا في أسعار السلع، خاصة بعد حدوث انخفاض في سعر الدولار في الأسواق، مما أدى إلى انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق بشكل ملفت للغاية، كما أعلنت الحكومة عن وجود انخفاض في الأسعار أكثر في الفترات المقبلة، مما جعل المواطنين يتساءلون عن صحة هذا التصريح وأسعار السلع على دخول شهر رمضان، للتعرف على كل ذلك، تابع مقالتنا اليوم.

انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق

أعلن النوبي الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن تلك الفترة سوف تشهد مصر انخفاض كبير في أسعار السلع، نظرا لانخفاض سعر الدولار، مما أدى إلى تقليل اسعار عشرين سلعة غذائية في الأسواق.

قال إن انخفاض الدولار في السوق السوداء، مع صفقة المتعاقدة بين مصر والإمارات، أثرت كثيرا في انخفاض السلع في مصر، حيث انخفض زيت عباد الشمس إلى 5.88 جنية، سعر العبوة بين 56.89 حتى 107.37 جنيه مصري.

سعر السكر

استقر سعره إلى 27 جنيه مصري، بينما انخفض سعر المكرونة بقيمة جنيه مصري، وصل سعرها إلى 30.79 جنيه، كيلو الشاي انخفض ووصل إلى 237.53 جنية، حيث انخفض بقيمة 22.34 في الكيلو.

أسعار اللحوم والدواجن

انخفضت أسعار الدواجن واللحوم، حيث انخفض سعر الدجاج بقيمة 5.44 جنيه مصري، بينما أصبح الكيلو الفراخ البيضاء 98.48، بينما الفراخ البلدي بقيمة 5.02، الكيلو منها بقيمة 119 جنيه، بينما انخفضت اللحوم إلى 360 جنيه.

سعر الزيت

انخفض سعر الزيت في معارض رمضان، حيث وصل سعر عبوة الزيت 800 مللي إلى 65 جنية.