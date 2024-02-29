مفاجأة سارة من هيونداي! تعرف على سعر أرخص سيارة تقدمها في مصر

في سوق السيارات المصري، تتنافس العلامات التجارية العالمية على جذب انتباه المستهلكين وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الطرازات بأسعار مختلفة وميزات متعددة، وفي هذا السياق، تبرز هيونداي كواحدة من الشركات المصنعة الرائدة التي تتميز بتقديم مجموعة واسعة من السيارات التي تلبي مختلف احتياجات العمل

هيونداي أكسنت RB موديل 2024

تعتبر سيارة هيونداي أكسنت RB موديل هذا العام 2024 واحدة من أحدث الطرازات التي أطلقتها الشركة في السوق المصري.

وتتميز هذه السيارة بأنها الخيار الأرخص المتاح من هيونداي لعام 2024، مما يجعلها محور اهتمام الكثيرين الذين يبحثون عن سيارة اقتصادية ذات مواصفات متميزة.

مواصفات ومميزات سيارة هيونداي أكسنت موديل ٢٠٢٤

يتضمن الطراز أكسنت RB موديل 2024 مجموعة متنوعة وكبيرة من الميزات التي تجعلها جاذبة للمستهلكين.

تشمل هذه الميزات تقنيات متطورة مثال على ذلك فتحة السقف الكهربائية، ونظام الصوتيات عالي الجودة مع الشاشة التي تعمل باللمس.

بالإضافة إلى ميزات السلامة والأمان مثل الوسائد الهوائية ونظام الفرامل المانع للانغلاق.

الأداء والقوة لسيارة هيونداي أكسنت موديل ٢٠٢٤

تتميز هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بأداء قوي وموثوق به، حيث تعتمد على محرك بسعة 1600 سي سي.

هذا المحرك يولد قوة تصل إلى 125 حصان وعزم دوران يبلغ 156 نيوتن في المتر، مما يمنحها قوة تسارع ممتازة وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س.

خيارات التجهيزات والأسعار

تتوفر هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بعدة فئات مختلفة تتنوع في التجهيزات والميزات بحسب الاحتياجات والميزانيات.

وتبدأ الأسعار الرسمية لهذا الطراز في مصر من ٨٦٠ ألف جنيه للفئة الأولى.

اما سعر الفئة الثانية فيصل سعرها إلى ٨٩٠ ألف جنيه مصري

ويبلغ سعر الفئة الثالثة من سيارة هيونداي أكسنت إلى ٩١٥ ألف جنيه.

ووصل سعر الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت ل ٩٣٠ ألف جنيه.

وتتزايد حسب تقديمات الفئات الأعلى في المواصفات، حيث تصل الفئة الخامسة إلى سعر ٩٧٠ ألف جنيه.

باعتبارها خياراً متوفراً واقتصادياً في تشكيلة هيونداي لعام 2024 في السوق المصري، تعتبر هيونداي أكسنت RB موديل 2024 سيارة مثيرة للاهتمام للعديد من المستهلكين، حيث تجمع بين الأداء الجيد، والميزات الفاخرة، والسعر المناسب، مما يجعلها تنافس بقوة في فئتها وتلبي تطلعات العديد من المشتريين المحتملين.