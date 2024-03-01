“يافرج الله الحنفيه فتحت خلاص”.. قانون التصالح على البناء في الأراضي الزراعيه الجديد… ابسط يعم هتبني ليك ولعيالك..!!

تعتبر مشكلة خلافات البناء في القرى والمدن على الأراضي الزراعية أمرا يثير القلق ويهدد الاستقرار البيئي والاقتصادي للمجتمعات المحلية، تعتبر هذه الظاهرة مشكلة اجتماعية وبيئية خطيرة تتسبب في تدهور البنية التحتية وتلوث الأراضي الزراعية وتقليل المساحات الخضراء التي تلعب دورا هاما في تنظيم المناخ وحماية النباتات والحيوانات، تعود خلافات البناء على الأراضي الزراعية إلى عدة أسباب، منها النمو السكاني السريع ونقص الإجراءات القانونية الرادعة وعدم وجود رقابة فعالة من الجهات المختصة، يقوم البعض ببناء المباني والمنازل على الأراضي الزراعية دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يؤدي إلى تشويه المنظر الطبيعي وتأثير سلبي على البيئة.

تكاليف التصالح على مخالفات البناء

قدر رسم الفحص لمخالفات البناء التي تمتد على مساحة 250 متر مربع بمبلغ 500 جنيه في المدن، و125 جنيه في القرى.

هذا ويمكن التقديم للمساحات التي تسجل بين 250 متر مربع و 500 متر مربع، سوف تحدد بنسبة الفحص بمبلغ 1000 جنيه في المدن، بينما يكون 250 جنيه في القرى.

هذا للمساحات التي تسجل من 500 متر مربع و 1000 متر مربع، سوف تسجل نحو قيمة الفحص في المدن 2000 جنيه، وفي القرى 1000 جنيه.

أما للمساحات التي تتراوح بين 1000 متر مربع و 2000 متر مربع، يبلغ رسم الفحص في المدن 3000 جنيه، بينما يكون في القرى 2000 جنيه.

تقديم طلب التصالح

يمكن تقديم طلب التصالح خلال فترة لا تتعدى 6 أشهر من تاريخ إعلان اللائحة ذات الصلة، حيث يتولى الجهة المختصة تحديد التكاليف اللازمة بناء على الأسعار المحددة لتصالح مخالفات البناء في كل منطقة, ويحق للمتعامل تسديد هذه التكاليف على مدار فترة تمتد لمدة 5 سنوات، مع فرصة للحصول على خصم قدره 25٪ من إجمالي رسوم التصالح عند السداد الكامل مُقدمًا، مع مراعاة الغرامات القانونية المترتبة وفقا للقرارات القضائية ذات الصلة.