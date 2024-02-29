“عشان تتفرج على رامز” تردد قناة mbc مصر على النايل سات بأعلي جودة.. اتفرج على جميع مسلسلات رمضان..!!
تردد قناة MBC مصر هو واحد من أهم الأمور التي يهتم بها مشاهدي القناة في جميع أنحاء العالم، فهو يعتبر الطريقة الوحيدة للحصول على إشارة القناة ومتابعة برامجها ومسلسلاتها المميزة، وبالتالي يعتبر تردد القناة أهمية بالغة للمشاهدين الذين يرغبون في متابعة ما تقدمه القناة من برامج ترفيهية وإخبارية.
تردد القناة
تردد قناة MBC مصر يعتبر وسيلة مهمة لجذب المشاهدين والحفاظ عليهم، فعندما يعرف المشاهد تردد القناة، يمكنه بسهولة ضبط جهاز التلفزيون أو الرسيفر على تلك القناة والاستمتاع بمشاهدة برامجها، وبالتالي، يمكن للمشاهد البقاء على اتصال دائم مع محتوى القناة ومتابعة كل جديدها، وإن تردد قناة MBC مصر يجذب الكثير من المشاهدين بفضل محتواه المتنوع والمميز، فهي تقدم برامج ترفيهية تشمل مسلسلات درامية وبرامج كوميدية وبرامج حوارية مثيرة، وبفضل هذا التنوع في البرامج، يمكن للجمهور العثور على المحتوى الذي يناسب اهتماماتهم واحتياجاتهم، واليكم تردد القناة
- القمر الصناعي النايل سات 12015.
- الاستقطاب رأسي.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
- الجودة HD.
بعض عروض القناة
- تتألف سلسلة كامل العدد من إنتاج النجمين دينا الشربيني وشريف سلامة، وتضم 15 حلقة، ومن المقرر أن تنتهي عروضه في منتصف شهر رمضان المبارك.
- يتميز مسلسل مسار إجباري بأداء عصام عمر وأحمد داش، ومن المقرر عرضه بعد موعد الإفطار على شاشة القناة المعنية.
- أما مسلسل المداح 4، فيقدم قصص الصراع المتواصل بين الإنسان والجن، ويضم طاقمه النجم حماده هلال.
- ويأتي مسلسل أشغال شاقة ببطولة هشام ماجد ضمن الأعمال الكوميدية المشاركة في سباق الدراما الرمضانية لهذا العام.