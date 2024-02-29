‘‘ خير رمضان جاي ‘‘ تعرف على موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بعد تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة تصل إلى 15٪

بعد إعلان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجود زيادة في معاشات شهر مارس وهذا قبل قدوم شهر رمضان المبارك مباشرة نجد أن هناك عدد كبير جدا من أصحاب المعاشات الموجودين في مصر، والذين يتخطى عددهم 13 مليون مواطن هما الأكثر بحثا الآن عن موعد صرف معاشات شهر مارس متضمنة الزيادة تلك التي قد أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء خلال شهر فبراير الجاري وأوضح أن قرار هذا الزيادة قد جاء بشكل مبكر من أجل العمل على تخفيف أعباء غلاء الأسعار عن المواطنين، تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

بالنسبة لموعد صرف معاشات شهر مارس بعد الزيادة والتي تبلغ نسبتها 15 % من المقرر أن يتم صرفها لما يزيد عن 13 مليون مواطن بنسبة إجمالية تصل إلى 74 مليار جنيه فسوف يكون في يوم الجمعة الأول من مارس وهذا قبل قدوم شهر رمضان المبارك لعام 2024 حتى يتمكن أصحاب المعاشات من شراء كل الاحتياجات اللازمة لشهر رمضان المبارك على أن يكون جدول صرف المعاشات على النحو التالي:

يومي الأول والثاني من شهر مارس صرف المعاشات لمن يأخذ معاش قيمته 1000 جنيه.

يومي الثالث والرابع من شهر مارس يتم الصرف لمن يتقاضى معاش أكثر من 2000 جنيه.

يومي الخامس والسادس من شهر مارس الصرف يكون لمن يتقاضى معاش أكثر من 3000 جنيه.

طرق صرف معاشات شهر مارس

يوجد عدة طرق يمكن من خلالها لأصحاب المعاشات القيام بصرف مستحقاتهم: